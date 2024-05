Germani, gara 1 contro Pistoia sarà domenica 12 maggio alle 20.45: biglietti in vendita

Rese note date, orari e modalità d’acquisto biglietti per i quarti di finale scudetto della serie A di basket. La Germani Brescia disputerà in casa gara 1 e gara 2 contro Pistoia. Gara 1 si gioca domenica 12 maggio alle 20.45, gara 2 invece martedì 14 allo stesso orario.

Gara 3 si giocherà invece a Pistoia venerdì 17 alle 20. Eventuale gara 4 sempre a Pistoia domenica 19 ed eventuale gara 5 a Brescia martedì 21. In questo caso gli orari verranno stabiliti solo se questi due atti si rendessero necessari per decidere il nome della semifinalista.

Intanto è iniziata la prevendita, online (vivaticket.it) e in sede a San Zeno (da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e dalle 14 alle 18) per gara 1 e gara 2: prelazione per gli abbonati fino all’8 maggio alle 23.59.

Una curiosità: la Pallacanestro Brescia è stata multata di 1.200 euro perché la gara con Brindisi è iniziata in leggero ritardo per via degli interventi pre partita, per ringraziare tifosi e sponsor, di Graziella Bragaglio e Mauro Ferrari.