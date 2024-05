Germani, Ferrari ci crede: «Puntiamo allo scudetto»

Sul mercato «pietra sopra, non arriva nessuno», e poi: «Meglio fare i play off da terzi, piuttosto che da primi». Bragaglio conferma De Benedetto, Patuelli e Magro. Il coach verso la gara con Brindisi: «Vogliamo eguagliare il record di vittorie consecutive in regular season»

La conferenza stampa di oggi - © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci «Puntiamo allo scudetto. Io ci credo. Il mercato? Pietra sopra, non arriva alcun giocatore. Sarebbe irrispettoso nei confronti di chi lavora da agosto. Meglio fare i play off da terzi, piuttosto che da primi». Mauro Ferrari, ad di Germani Spa, è categorico nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara del PalaLeonessa con Brindisi di questa domenica alle 18.15, alla quale partecipa a sorpresa. Con lui, oltre al coach Alessandro Magro, pure la presidentessa Graziella Bragaglio e il consulente di mercato Marco De Benedetto. Ferrari, di fatto, riconferma poi in blocco il team di lavoro per la prossima stagione: coach Magro, lo stesso De Benedetto, insieme al direttore operativo Patuelli. E l’Europa? «Avevo detto che ci saremmo tornati se l’avessimo riconquistata sul campo - afferma Ferrari -. Adesso serve la cassa per fare l’Europa tanto bene quanto è stato fatto il campionato quest’anno». Magro esprime il desiderio «di eguagliare il record di 21 vittorie in regular season, battendo Brindisi», pur sottolineando la necessità «di dare meno minutaggio ad alcuni giocatori acciaccati». Christon, tuttavia, «sta bene, e da due giorni si sta allenando regolarmente». Serve invece più pazienza per Petrucelli, che resterà a riposo.

