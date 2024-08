Germani, ecco Dowe e Rivers: «Possiamo essere davvero speciali»

«Possiamo essere davvero speciali». Chris Dowe, playmaker, e Demetre Rivers, ala, due dei nuovi acquisti della Germani, nel corso della conferenza stampa con la quale vengono presentati non hanno dubbi. La squadra biancoblù potrà sorprendere.

«Chi ritiene che la Pallacanestro Brescia possa essere un underdog verrà smentito - prosegue Rivers -. Per quanto mi riguarda, posso giocare da tre o da quattro. Cambia poco. Sono un atleta che porta energia alla squadra. Siamo molto motivati, consapevoli che il campionato, dietro a Olimpia Milano e Virtus Bologna, sarà molto equilibrato. Per quanto riguarda me, amo giocare in modo divertente, e amo coinvolgere il pubblico».

«Sarò il sesto uomo - afferma Dowe -, nel ruolo che lo scorso anno fu di Massinburg, che risultò il miglior sixth man di tutto il campionato. Non è semplice, ma sono pronto a dare il mio contributo. In campo sarò un’estensione di coach Poeta. Darò energia in entrambe le metà campo, e cercherò di segnare quando avrò l’occasione».