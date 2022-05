Germani-Dinamo Sassari: segui la diretta

Questo lunedì, con palla a due alle 20.45, al PalaLeonessa, va in scena gara-1 dei quarti di finale play off. La Germani affronta la Dinamo Sassari . La Pallacanestro Brescia affronta il match - e la serie - da favorita, avendo chiuso la regular season al terzo posto a fronte del sesto del Banco di Sardegna.

Inoltre, Brescia ha vinto contro la Dinamo sia all’ andata sia al ritorno , in regular season. La squadra isolana, tuttavia, si è rinforzata, soprattutto con l’arrivo del forte centro croato Miro Bilan. Per la Pallacanestro Brescia c’è però il «fattore John Brown III» , che può avere un impatto fondamentale, tanto in questa serie quanto nei play off in generale.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto, aggiornamenti testuali.

Secondo periodo:

20' Sassari perde palla si va al riposo sul 52-47

Fallo su Della Valle, Amedeo dalla lunettamette solo il secondo 52-47

Burnell vola in contropiede 51-47

Il fendente di Kenny Gabriel 51-45

19' Gentile in lunetta non sbgaglia 48-45

Tecnico a Mitrou-Long dopo l'ennesimo fischio che non arriva 48-43

18' Burnell in contropiede 48-43

Bilan con il gioco da tre punti riavvicina la DInam 48-41

17 Gabriel a cronometro fermo 48-38

Segna Sassari, Megro chiama time out 47-38

Burnell in avvicinamento 47-36

Con il grandangolo, in faccia a Gentile. Della Valle!!! 47-34

16' Burnell di esperienza 44-34

15' Mitrou-Long con lo scooter, John Brown dalla lunetta. Brescia ALLUNGA 44-32

Buon momento per Sassari 40-32

14' Robinson in penetrazione 40-28

Immensi! Brown e Mitrou-Long. Il PalaLeonessa esplode 40-26

13' Logan ferma il parziale 35-26

Arriva la magia DI Naz, sono latri due per capitan Moss 35-24

Con il passamiìontagna. Tommaso Laquintana! 31-24

12' Il ruggito del capitanoooooo! 29-24

Moss con il piazzato del 27-24

11' Germani subito avanti con Brownn 25-24

Primo periodo:

1' La apre Robinson da lontano 0-3

2' Risposta immediata firmata da Della Valle 3-3

Bilan con la correzione 3-5

3' Fischi che non arrivano, punteggio fermo

4' Sempre dell'angolo, sempre ADV 6-5

5' Primo viaggio in lunetta della partita. Bendzius fa due su due 6-7

Della Valle contro tutti 8-7

Kruslin fa uno su due 8-8

Si accende Naz. Missile 11-8

6' Cobbins con i fallo a Bilan, la reazione del croato è violenta. Si va a rivedere all'istant replay

Incredibile! Il fallo antisportivo dato a Cobbins. Bilan dalla lunetta pareggia a quota undici con quattro liberi a disposizione.

Bendzius in campo aperto 11-13

Fallo di Bilan che esce tra i fischi

7' Latro fallo in attacco per la Dinamo

Erroraccio di Gabriel, Burnell ne approfitta 11-15

Mitrou-Long dalla lunetta è cguerurgico 13-15

8' Diop in lunetta non sbaglia 13-17

Liberi anche per Amedeo Della Valle: una macchina 15-17

Diop perso dalla difesa 15-19

Ci pensa Burns a suonare la carica 17-19

9' Gentile dall'arco 17-22

Della Valle ancora in lunetta, non sbaglia 19-22

10' Mvp! Della Valle 21-22

Risposta da campione di Logan 21-24

E' indiavolato!!! Il Marchesinooooooo. Gioco da tre punti per il pareggio 24-24

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it