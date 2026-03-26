Fame e progettualità, Germani da record: è ora di fissare nuovi obiettivi

Si scrive Germani Pallacanestro Brescia, si legge record. L’ennesimo. Non finisce di stupire e di far sognare i propri tifosi la Germani: con la vittoria a Trento, Brescia domenica si è aritmeticamente assicurata la partecipazione ai play off.

Leggi anche La Germani batte Trento e vola ai play off

Novità

Tutto quello che potrebbe sembrare ai più normale, è invece qualcosa, ancora una volta, fuori dall’ordinario. Lo dicono i numeri, lo dice la storia. Mai, da quando Brescia partecipa nella massima competizione nazionale, è stato staccato il pass per la post season a sette giornate dalla fine della stagione regolare. Ci sono riusciti i ragazzi di coach Matteo Cotelli, per la prima volta nella storia, e l’hanno fatto regalando una pallacanestro di grande qualità, quella da «belli e bravi», eguagliando anche il record di punti (34) della stagione 2023/2024 ottenuto alla giornata numero ventitrè (con una partita in meno giocata a causa dell’esclusione di Trapani).

Numeri incredibili, figli di un gruppo che ha segnato un era nella pallacanestro bresciana, di una programmazione solida e lungimirante, se si pensa ai vorticosi avvicendamenti degli altri roster. Brescia ci è riuscita, ancora una volta, affidandosi alle sue certezze. Quelle che, per alcuni, potevano venire a mancare dopo la cavalcata incredibile della scorsa stagione. Nessuna comfort zone, nessun appagamento, solo voglia di continuare a stupire e lasciare un segno importante. Ripercorrendo il passato e affidandosi ai numeri, non si trova traccia di una qualificazione così anticipata.

Nella stagione 2023/’24, alla ventitreesima giornata, Brescia si trovava sì in testa alla classifica con 34 punti, ma dovette aspettare ancora due giornate per avere il conforto della matematica per la qualificazione ai play off, che arrivò alla ventiseiesima partita grazie alla vittoria contro Tortona. Da tre anni consecutivi sopra i 32 punti messi in cassaforte nelle prime 23 giornate, Brescia è da tempo considerata tra le big del campionato. Ma il dato clamoroso, a differenza delle altre «grandi», è la continua e costante crescita dei risultati.

Volontà

Questo è un dato che non consentirà di pronosticare con certezza i risultati per il resto della stagione. La cosa certa è che, con questi numeri, la Germani sarà chiamata ad altre imprese. Se lo sono promessi in tanti, ad iniziare da Mauro Ferrari, il quale avrebbe rivelato a qualche amico l’ambizione di finire la regular season in testa alla classifica. Rimane un sogno nel cassetto, ma proprio quel cassetto, negli ultimi anni, è stato aperto più e più volte. Da li sono uscite le storie, i record di una Brescia che ha ancora tanto da dire e da fare. Lo farà con il suo condottiero Matteo Cotelli che, insieme ai pretoriani di lungo corso, proveranno a regalare ancora una volta, qualcosa che a Brescia non si era mai visto.