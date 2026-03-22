La Germani a Trento per conquistare i play off: la diretta

Le ultime dalla Bts Arena, ormai il bollettino medico è in costante aggiornamento, dicono che CJ Massinburg non giocherà (affaticamento al polpaccio). La Germani sfida quindi Trento in trasferta un’altra volta sotto di un giocatore (e con Ivanovic in campo, ma non ancora guarito al 100%).

La palla a due è alle 18. La gara è valida per la ventitreesima di campionato, l’ottava di ritorno. La Pallacanestro Brescia è seconda a 32 punti. L’Aquila è ottava con 18. La squadra di Cotelli è reduce dal successo in extremis nel derby a Cremona. Gli avversari arrivano da tre ko di fila in campionato e sono usciti da pochi giorni dall’Eurocup, perdendo in gara secca col Besiktas, in trasferta, di un solo punto.

Se la Germani vince è aritmeticamente qualificata ai play off. Lo sarebbe anche in caso di sconfitta, ma solo se Varese perde a Napoli. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.