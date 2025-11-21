Germani-Cremona, con Cournooh e Veronesi emozioni dal passato

Un incrocio di ex, di ritorni e di emozioni che solamente un derby come quello dell’Oglio sa regalare: la sfida del PalaLeonessa è un crocevia ricco di significati, come hanno raccontato David Cournooh, playmaker della Germani, e Giovanni Veronesi, bresciano, guardia-ala di Cremona, ospiti ieri sera negli studi di Teletutto per la puntata settimanale di Basket Time.

Le parole

«L’avvio di stagione della Germani non ci ha sicuramente sorpreso - ha analizzato Veronesi, che era nel roster del Basket Brescia Leonessa della stagione 2017-2018, prima dell’inizio di una lunga gavetta e dell’arrivo, la scorsa estate, alla corte cremonese -. Si tratta di una squadra che ha mantenuto il nucleo di ottimi giocatori dello scorso anno e che oggi ha grande identità». Anche per Cournooh l’avversaria sarà una formazione ben nota. David ha infatti militato a Cremona per due anni, dal 2020 al 2022, «nel corso dei quali mi sono divertito tantissimo – ha raccontato -. A Cremona si sta bene, ero in famiglia. Cosa mi aspetto da questa gara? I nostri avversari ci metteranno in difficoltà, sono reduci da una partenza ottima, caratterizzata da gare vinte con la giusta mentalità. Dovremo stareattenti».

Sentimenti forti per entrambi, insomma, che questa sera, come è giusto che sia, verranno accantonati. «È sicuramente una gara a elevato impatto emotivo per me - ha ammesso Veronesi -. A inizio anno avevo segnato la data del derby in calendario. Non è come le altre partite». Vestire la maglia di Brescia in futuro? «È scontato che mi piacerebbe, ma alle cose bisogna arrivare al momento giusto, vedremo».