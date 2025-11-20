Germani-Cremona, Cotelli: «Rispettiamo le individualità degli avversari»
Domani, alle 20.30, la Germani scende in campo al PalaLeonessa per l’anticipo della nona giornata di regular season. La Pallacanestro Brescia affronta la gara ancora da capolista, appaiata alla Virtus Bologna, e ancora senza Massinburg. In passato il derby era spesso stato una partita contro una squadra in lotta per la salvezza. Stavolta la Vanoli si presenta a Brescia in qualità di vera sorpresa del campionato, al settimo posto, con 10 punti.
«Vogliamo chiudere bene questa prima parte di stagione, prima della pausa per le Nazionali – afferma il coach della Germani Matteo Cotelli –. Cremona gioca con leggerezza ed efficacia. Dovremo avere il giusto approccio alla partita e dovremo metterla sui nostri binari».
I biancoblù sono sereni. «Lavoriamo in un clima ideale – prosegue l’allenatore –. C’è un bello spirito. Ci alleniamo sempre con voglia. I ragazzi sono tranquilli e determinati». Le chiavi della partita? «L’attenzione alla transizione difensiva – conclude Cotelli –, il controllo delle palle perse e il rispetto del piano partita, anche e soprattutto sulle individualità dei nostri avversari».
