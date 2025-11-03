Germani: contro Trapani tra falli, errori e piccoli capolavori

Ivanovic e Ndour: fin da subito guai con i «fischi» arbitrali

1 ' di lettura

Loading video... Primo ko stagionale per la Germani

Difficile vincere in trasferta su un campo complesso come quello di Trapani segnando solo 75 punti, sbagliando 12 tiri liberi, perdendo 14 palloni e perdendo anche la battaglia a rimbalzo (38 -34). Eppure la Germani, nonostante tutto questo, ha avuto anche il tiro da tre punti sbagliato da Burnell a due secondi dal termine, per sbancare il PalaShark. Non è facile scegliere da che lato guardare il bicchiere, mezzo vuoto o mezzo pieno, dopo una gara in cui Brescia ha inseguito fin dalla palla a du