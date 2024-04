Germani, coach Magro: «Con Venezia servono fisicità e intelligenza»

La ventisettesima giornata del campionato di serie A mette di fronte alla Germani la Reyer Venezia. Si gioca questa domenica, alle 19, al PalaLeonessa. È prima contro quarta. Una grande partita. Contro un’avversaria molto forte.

«Serviranno fisicità e intelligenza - afferma coach Alessndro Magro, dopo aver enumerato i giocatori orogranata e le rispettive qualità -. Dovremo difendere l’area, combattere sulle palle vaganti. Essere presenti a rimbalzo».

Ma servirà pure «la miglior versione offensiva» della Pallacanestro Brescia. Che sta pian piano recuperando tutti i propri protagonisti. «Nel periodo di difficoltà che abbiamo avuto - prosegue l’allenatore - ciascuno ha cercato di ritrovare in primo luogo se stesso e ciò che sa fare, per essere utile ai compagni, e credibile ai loro occhi».

Intanto, Cobbins è vicino al rientro: «Stiamo lavorando per poterlo schierare. Per ovvie ragioni - conclude il coach - non avrà un minutaggio alto».