Germani, Della Valle da target a esca: una contromossa che ha dato frutto

Il capitano della Pallacanestro Brescia per gli avversari era il primo giocatore da limitare. Il lavoro di Magro e la complicità del giocatore hanno però permesso di trovare una soluzione

3 ' di lettura

Amedeo Della Valle, capitano della Germani, in campo contro Tortona - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Due vittorie consecutive, alla vigilia del poker di partite che separano la Germani dal momento più atteso, quello dei play off. La Pallacanestro Brescia capolista si appresta quindi ad affrontare il rush finale, nel quale spiccano i due scontri diretti (con la Reyer Venezia, domenica prossima, al PalaLeonessa, e contro Milano al Forum di Assago, alla penultima). In mezzo, i match di Cremona e contro Brindisi, in via Caprera. Dopo un mese di sofferenze, dubbi e incertezze, il successo contro la