Germani, coach Magro: «Con Sassari serve un grande impatto in difesa»

Alle 18.15 di questa domenica la Germani sfida la Dinamo Sassari al PalaSerradimigni. È la ventitreesima giornata di regular season, che la Pallacanestro Brescia affronta da capolista. Per restare tale serve, naturalmente, vincere. Ma non è una gara semplice. Il palazzetto sardo è storicamente incandescente. E la Dinamo è in uno stato di forma strepitoso, dopo aver battuto in sequenza Virtus Bologna e Reyer Venezia.

La partita arriva in un momento propizio

«Con Scafati abbiamo vinto una gara che avevamo iniziato a giocare con un po’ di tensione - le parole di coach Alessandro Magro -. Poi il finale di partita è stato in crescendo. La settimana di lavoro è stata buona. Ho rivisto tranquillità. Una partita così difficile arriva in un buon momento se vogliamo capire se siamo riusciti a togliere qualche granello di sabbia dagli ingranaggi del nostro gioco».

Per evitare un approccio sbagliato al match, la Germani dovrà «essere fisica e aggressiva da subito. Serve un grande impatto in difesa. Sassari non dovrà credere di potersela giocare fino in fondo. Anche se so che, alla fine, la partita sarà equilibrata».

Intanto il centro Michael Cobbins (lesione miotendinea al bicipite femorale) starà fuori «almeno due-tre settimane. Ma, come è già stato confermato, lo aspettiamo, e non torneremo sul mercato».