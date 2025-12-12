Germani, Cotelli: «Vetta in solitaria? Pensiamo solo a Varese»

Domenica, alle 17, al PalaLeonessa, la Germani scende in campo per sfidare Varese nell’undicesima giornata di andata. Ancora una volta la Pallacanestro Brescia cercherà di difendere la prima posizione in classifica. In una giornata che potrebbe peraltro consegnare il primato in solitaria, in caso di vittoria e di contestuale sconfitta della Virtus Bologna, impegnata a Milano contro l’Olimpia.

Focus

«Ma ai miei ragazzi non ho mai parlato di Bologna – sottolinea il coach della Germani Matteo Cotelli –. Dobbiamo pensare solo a Varese. È una squadra che sta trovando la propria identità. Ci serviranno approccio e identità, dovremo controllare i rimbalzi e il gioco nel pitturato, ed evitare le sfuriate dei nostri avversari».

Infermeria

La settimana di lavoro in avvicinamento al match è stata tra luci e ombre. «Ivanovic è stato colto da un attacco influenzale – prosegue l’allenatore –. È tornato oggi ad allenarsi. I nostri Under Doneda e Santinon sono infortunati. Rivers, invece, ha recuperato. Il lavoro di reinserimento di Massinburg procede bene, in modo graduale».