Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Germani, Cotelli: «Vetta in solitaria? Pensiamo solo a Varese»

Daniele Ardenghi
Il coach a due giorni dalla sfida del PalaLeonessa: «Ivanovic ha avuto la febbre ed è tornato ad allenarsi oggi, Rivers è recuperato»
Matteo Cotelli, coach della Germani - © www.giornaledibrescia.it
Matteo Cotelli, coach della Germani - © www.giornaledibrescia.it
AA

Domenica, alle 17, al PalaLeonessa, la Germani scende in campo per sfidare Varese nell’undicesima giornata di andata. Ancora una volta la Pallacanestro Brescia cercherà di difendere la prima posizione in classifica. In una giornata che potrebbe peraltro consegnare il primato in solitaria, in caso di vittoria e di contestuale sconfitta della Virtus Bologna, impegnata a Milano contro l’Olimpia.

Focus

«Ma ai miei ragazzi non ho mai parlato di Bologna – sottolinea il coach della Germani Matteo Cotelli –. Dobbiamo pensare solo a Varese. È una squadra che sta trovando la propria identità. Ci serviranno approccio e identità, dovremo controllare i rimbalzi e il gioco nel pitturato, ed evitare le sfuriate dei nostri avversari».

Infermeria

La settimana di lavoro in avvicinamento al match è stata tra luci e ombre. «Ivanovic è stato colto da un attacco influenzale – prosegue l’allenatore –. È tornato oggi ad allenarsi. I nostri Under Doneda e Santinon sono infortunati. Rivers, invece, ha recuperato. Il lavoro di reinserimento di Massinburg procede bene, in modo graduale».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaMatteo CotelliVarese BasketBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario