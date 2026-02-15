Giornale di Brescia
Basket

Germani al tappeto con Varese: ora l’emergenza presenta il conto

Jacopo Bianchi
Le 17 palle perse sono lo specchio del momento critico che vive la squadra di Cotelli: per la prima volta in stagione arrivano due ko consecutivi
La delusione di Bilan e Della Valle - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
La delusione di Bilan e Della Valle - Foto Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it
Comincia a fare acqua il teorema secondo cui più è critica la situazione di roster e meglio gioca la Germani. Può funzionare nel breve, ma a lungo termine resta sempre un gioco a perdere, soprattutto per una squadra con un’età media ben oltre i 30 anni. Poi ci sono assenze che pesano più di altre e quella di Ivanovic, l’unico playmaker puro a disposizione di coach Cotelli, ha avuto un peso specifico enorme.

Lo evidenziano banalmente le 17 palle perse finali, un’enormità per provare a controllare il ritmo su un campo come Masnago contro una squadra che vive di folate come Varese. A questo si sono aggiunte le condizioni non ottimali di Massinburg, Ndour e Cournooh che hanno condizionato non solo la gara, ma anche l’intera settimana di avvicinamento.

Il crollo

  • Le foto di Openjobmetis Varese-Germani Pallacanestro Brescia
  • CJ Massinburg Openjobmetis Varese - Germani Pallacanestro Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 Varese, 14/02/2026 Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria
  • Amedeo Della Valle Openjobmetis Varese - Germani Pallacanestro Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 Varese, 14/02/2026 Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria
  • Demetre Rivers Openjobmetis Varese - Germani Pallacanestro Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 Varese, 14/02/2026 Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria
  • Jason Burnell Openjobmetis Varese - Germani Pallacanestro Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 Varese, 14/02/2026 Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria
  • Giancarlo Ferrero Openjobmetis Varese - Germani Pallacanestro Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 Varese, 14/02/2026 Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria
  • Amedeo Della Valle Openjobmetis Varese - Germani Pallacanestro Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 Varese, 14/02/2026 Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria
  • Jason Burnell Openjobmetis Varese - Germani Pallacanestro Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 Varese, 14/02/2026 Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria
  • Maurice Ndour Openjobmetis Varese - Germani Pallacanestro Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 Varese, 14/02/2026 Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria
  • Maurice Ndour, Jason Burnell Openjobmetis Varese - Germani Pallacanestro Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 Varese, 14/02/2026 Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria
  • Le foto di Openjobmetis Varese-Germani Pallacanestro Brescia
  • Amedeo Della Valle Openjobmetis Varese - Germani Pallacanestro Brescia LBA Legabasket Serie A Unipol 2025/2026 Varese, 14/02/2026 Foto M.Ceretti / Ciamillo-Castoria
  • Le foto di Openjobmetis Varese-Germani Pallacanestro Brescia
  • Le foto di Openjobmetis Varese-Germani Pallacanestro Brescia
  • Le foto di Openjobmetis Varese-Germani Pallacanestro Brescia
  • Le foto di Openjobmetis Varese-Germani Pallacanestro Brescia
  • Le foto di Openjobmetis Varese-Germani Pallacanestro Brescia
  • Le foto di Openjobmetis Varese-Germani Pallacanestro Brescia
  • Le foto di Openjobmetis Varese-Germani Pallacanestro Brescia
La Germani, che era riuscita ad approcciare bene la gara nel primo tempo è crollata nella seconda frazione. Non è bastato neanche il dominio a rimbalzo, palesato dal 35 a 26 sotto le plance con anche 13 carambole offensive catturate, ad aiutare i biancoblù a portare la nave in porto.

Troppi i canestri facili concessi ai biancorossi che hanno banchettato in area chiudendo a quota 42 punti nel pitturato con uno stupefacente 23 su 36 da 2 frutto anche di ben 9 schiacciate. In questo senso sono stati protagonisti i due lunghi Renfro e Nkamhoua, oltre al folletto nigeriano Iroegbu che con le sue scorribande ha messo a ferro e fuoco la difesa bresciana segnando 26 punti tra cui i 2 in penetrazione che hanno deciso la partita.

Dal +18 al ko

Ma non è l’ultimo possesso ad aver realmente deciso una gara in cui Brescia ha perso per la prima volta dopo aver toccato anche il +18. Della Valle e compagni incassano così per la prima volta in stagione due sconfitte consecutive ed ora con la Coppa Italia dietro l’angolo sono costretti a fare i conti con una situazione di emergenza vera che rischia di mettere in discussione anche il resto del cammino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaVarese BasketemergenzaVarese
