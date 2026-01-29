Giornale di Brescia
Germani: Bilan è l’Mvp del mese di gennaio

Daniele Ardenghi
Il centro croato della Pallacanestro Brescia era stato incoronato anche miglior giocatore dell’intera passata stagione
Miro Bilan - © Ceretti / Ciamillo-Castoria
Miro Bilan - © Ceretti / Ciamillo-Castoria
È stato l’Mvp della regular season 2024-2025, è l’Mvp del primo mese del 2026. Miro Bilan, centro della Germani, ha ricevuto il premio della Legabasket grazie a un rendimento di altissimo livello.

Il lungo croato, a gennaio, si è confermato punto di riferimento assoluto nel pitturato, mantenendo medie davvero notevoli nelle quattro gare disputate nel mese: 17.5 punti, 11.5 rimbalzi, 2.5 assist e 26.0 di valutazione (valori medi). Nell’ultima, sofferta vittoria con Udine, Bilan ha chiuso in doppia-doppia con 23 punti e 10 rimbalzi, per una valutazione complessiva di 27.

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaMiro BilanMvpBrescia
