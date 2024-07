Germani, la prima amichevole di preseason è con l’Urania Milano

Germani in campo mercoledì 28 agosto alle 18.30 per la prima amichevole di preseason al PalaIseo di Pisogne contro l’Urania Milano, che sarà in serie A2 nel prossimo campionato.

Inizia così l’anticipo della stagione 2024-25: l’1 settembre alle 16 ci sarà poi la sfida con la Real Sebastiani Rieti (A2), a Rieti, per il secondo Memorial Riccardo Blasi. Dopo due scrimmage a porte chiuse il 5 e il 6 settembre all’Unipol Forum di Assago con l’Hapoel Gerusalemme e i campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano, mercoledì 11 settembre alle 20 si accenderanno le luci del PalaLeonessa per l’ottavo Trofeo Roberto Ferrari con ospite la Virtus Segafredo Bologna.

Sabato 14 settembre il cammino di avvicinamento alla prima giornata di campionato prevede, alle 18, un nuovo scrimmage al PalaFarina di Viadana con la Vanoli Cremona. L’ultimo appuntamento della preseason è fissato per sabato 21 settembre alle 20, quando la Germani Brescia prenderà parte al decimo Memorial Gianni Brusinelli sul campo de il T Quotidiano Arena di Trento contro la Dolomiti Energia Trentino.

Nel frattempo da lunedì 19 agosto inizieranno le visite mediche di rito al centro medico Panathletico di Brescia. La squadra partirà poi il 25 agosto per il ritiro a Ponte di Legno, dove sarà presentata al pubblico in piazza XVII Settembre alle 19. Il ritiro finirà venerdì 30 agosto.