È l’ora della partita delle partite: Germani in campo con la Virtus Bologna

Germani-Virtus Bologna è la partita delle partite. Alle 20, al PalaLeonessa, si sfidano prima e seconda nella gara valida per il posticipo della ventiquattresima giornata di regular season.

Entrambe le squadre vivono un momento di appannamento. La Germani (che dovrà fare ancora a meno di Cobbins) ha perso tre delle ultime quattro gare ufficiali. Le Vu Nere sono reduci da un doppio impegno senza gioie in Eurolega, e sono prive delle stelle Hackett e Cordinier.

Entrambe dovranno provare a capitalizzare il vantaggio offerto domenica dalla Reyer Venezia, caduta a sorpresa sul parquet di Cremona. Se la Germani vince, si porta a +4 su Bologna, Olimpia Milano e Venezia. In caso di sconfitta, verrebbe raggiunta e superata (per via degli scontri diretti) dalla Virtus.

Complicato il discorso dell’eventuale ribaltamento della differenza canestri: la Pallacanestro Brescia parte dal -12 rimediato allìandata.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.