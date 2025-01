Basket, i risultati delle bresciane in Divisione Regionale 2

Pausa natalizia finita, le luci si sono riaccese questo fine settimana anche sui parquet di Divisione Regionale 2, che hanno accolto l’undicesima giornata di andata (ancora due le gare che separano le compagini dal giro di boa del ritorno).

I risultati

Una pausa, quella natalizia, che si è rivelata provvidenziale per alcune compagini e più letale per altre, a partire dalla prima della classe Coccaglio. Per i franciacortini, infatti, è maturata la seconda sconfitta della stagione: sul parquet dei bresciani è Tanta Robba ad imporsi al finale 78-57, vanificando il tandem Zubini (18) e Baroni (16) e costando ai ragazzi di Peli la vetta solitaria della classifica.

Non si fanno pregare, infatti, i vicini di casa della Padernese: 23 punti di un Galimberti monstre, uniti a Bosio (20) e Iacovelli (17), consentono ai ragazzi di Dusi di superare Trenzano (85-75 il finale) e di agganciare in prima posizione proprio Coccaglio a quota 18 punti.

Dietro il secondo gradino del podio (occupato da Somaglia e Tanta Robba), non accennano a fermarsi neanche Castelcovati e Capriolese: i bassaioli domano il fanalino di coda Offanengo (64-56), mentre i franciacortini prevalgono sul parquet di Roncadelle per 77-69. Pochi i ribaltoni nella zona bassa della classifica – in attesa della sfida tra Quistello e Polisportiva Soave di domani sera –: il Cus continua a non trovare la quadra della sua stagione, arrendendosi 74-56 contro Sustinente.

La classifica

Coccaglio e Padernese 18, Somaglia e Tanta Robba 16, Vespa Castelcovati 14, Capriolese 12, Trenzano, Quistello*, Borghebasket 10, Roncadelle e Sustinente 8, Soave*, Cus Brescia 4, Offanengo 2. (*una partita in meno)