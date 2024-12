Basket Divisione Regionale 2, si chiude il 2024 delle bresciane

La decima giornata del girone di andata manda in archivio il 2024 per le squadre di Divisione Regionale 2, regalando emozioni e verdetti importanti. Protagonisti assoluti del turno sono stati i due derby bresciani: Capriolese-Vespa Castelcovati, disputato venerdì, e Trenzano-Roncadelle, andato in scena questa sera, domenica.

I due derby

Nel primo derby, il Vespa Castelcovati ha sfoderato una prova solida e concreta, imponendosi sul campo della Capriolese con un netto 74-66. Una vittoria di peso che vale due punti d’oro e il quinto posto in classifica, alle spalle di Tanta Robba e Somaglia.

Nel secondo scontro provinciale Roncadelle compie l’impresa e si impone sul parquet di Trenzano ribaltando le sorti del match nella ripresa (60-57). Al gruppo di coach Piacentini non bastano i 22 punti del sempre positivo Pinic: Roncadelle risponde alla grande grazie ai 29 del duo Faroni-Grande. Bella iniziativa di Trenzano che, nonostante la sconfitta, ha voluto festeggiare le imminenti festività durante l’intervallo della gara, presentando al pubblico tutte le squadre giovanili e i centri minibasket, per poi brindare dopo il match con giocatori, dirigenti, genitori, mini-atleti e tifosi.

Coccaglio non si ferma

Tornando al parquet, che dire di nuovo su questi Bulldogs? La corazzata di Coccaglio non accenna a rallentare: nona vittoria stagionale e primo posto blindato grazie a una prova di carattere sul difficile campo di Somaglia. Sartora (17 punti) e Signorelli (13) hanno fatto la differenza, spingendo la squadra nel secondo periodo e spegnendo le velleità dei padroni di casa con autorità.

Vince anche la Padernese

Alle spalle della capolista, tiene il passo la Padernese, che torna dalla trasferta di Soave con un successo pesantissimo. Dopo un tentativo di rimonta dei locali, trascinati dai canestri di Mantovani nel terzo quarto, i franciacortini hanno risposto da grande squadra: Pavoni (20 punti), Iacovelli (19) e Prandini (16) sono stati protagonisti assoluti, mentre Galimberti e Bosio (10 punti ciascuno) hanno completato una performance corale da applausi. Il tabellone finale dice 66-77, con la Padernese che resta a -2 dalla vetta.

Sorride il Cus Brescia

Chi invece torna a sorridere è il Cus Brescia, che conquista la seconda vittoria stagionale contro Quistello. I ragazzi di coach Poli hanno dominato dall’inizio alla fine, chiudendo la pratica già all’intervallo con un eloquente 41-16. Nella ripresa, il Cus ha continuato a spingere, allungando ulteriormente e firmando una vittoria che rilancia morale e classifica.

La classifica

Coccaglio 18, Padernese 16, Somaglia e Tanta Robba 14, Vespa Castelcovati 12, Trenzano, Quistello, Capriolese, Borghebasket 10, Roncadelle 8, Sustinente 6, Soave, Cus Brescia 4, Offanengo 2.