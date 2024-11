Basket Divisione Regionale 1, Verolanuova resta a punteggio pieno

Arriva anche la settima perla per la Lic Verolanuova. Meno brillanti del solito, i bassaioli fanno valere ancora il giusto spirito di sofferenza e passano di misura a Treviglio (65-64) confermando il primato a punteggio pieno nel campionato di Divisione Regionale 1.

Il racconto

In terra bergamasca il match scorre via con un punteggio piuttosto basso. La squadra di Cullurà costruisce un discreto margine nel secondo quarto, ma non riesce ad allungare e così i padroni di casa si mantengono a contatto. L’esito del confronto resta in bilico fino alle battute conclusive quando è un canestro di Luca Cucchi, a due secondi dal termine, a firmare il prezioso blitz esterno della Lic, che può così tornare col sorriso anche da questa insidiosa trasferta.

Festeggia Montichiari

Si gode un successo di prestigio anche Montichiari, il quale si rende protagonista di un colpo notevole mettendo al tappeto il quotato Gussola (82-74). La truppa di Scaroni si esprime su ottimi livelli già nell’assaggio iniziale del match trovando un gap che sarà poi fondamentale nell’economia dell’incontro. Delibasic e Pezzali, mattatori rispettivamente con 31 e 23 punti, guidano i bresciani, che scappano sul +20 all’intervallo. Non si fa attendere tuttavia la reazione dei cremonesi, ma Montichiari è bravo a gestire il vantaggio con lucidità e a conquistare due punti di valore.

Orzinuovi corsaro

Si conferma nel gruppo delle inseguitrici il River Orzinuovi, corsaro a Bergamo (68-56) nel posticipo. Apollonio e Piscioli trascinano la squadra di Maioli, sempre in controllo sul parquet orobico.

Sarezzo, Verolese e Desenzano

Prosegue anche il momento positivo di Sarezzo e Verolese, entrambe vittoriose davanti al pubblico amico. È una vittoria del collettivo (76-59) quella dei valtrumplini di coach Milanesi, in grado di sfoderare una prova convincente contro Melzo. Vanno in doppia cifra quattro effettivi (top scorer Borghetti con 17 punti), segnale che il gruppo è in crescita.

Anche Sarezzo si trova sul secondo gradino, a quattro punti dal primo posto. La neopromossa Verolese di Griffo prova a dare continuità ai risultati e alle prestazioni. I bassaioli battono 75-63 un avversario non semplice come Agrate: decisiva la seconda parte del match (Manziana 20 punti, Ferrarini 15). Si ferma, invece, il Desenzano, sconfitto 86-71 a Vimercate.

La classifica

Lic Verolanuova 14 punti; Sarezzo, River Orzinuovi e Montichiari 10; Agrate, Gussola e Desenzano 8; Biassono, Verolese e Melzo 6; Rovagnate, Treviglio e Vimercate 4; Excelsior Bg 0.