Basket Divisione Regionale 1, la Verolese Lic vola e resta a punteggio pieno

Soffre a lungo, rischia, ma alla fine la Lic Verolanuova ottiene un successo che vale doppio superando Gussola 80-72 con una rimonta a dir poco strepitosa. La band di coach Cullurà fa sei su sei e prosegue la marcia vittoriosa in testa a punteggio pieno al campionato di Divisione Regionale 1.

La forte compagine cremonese comanda le operazioni nella prima parte, la Lic fatica a tenere botta e a metà del terzo si trova sotto addirittura di 20 lunghezze (38-58). Verolanuova sfodera una reazione da grande squadra e porta a proprio favore l’inerzia del match, appoggiandosi ad una ritrovata intensità difensiva. È eloquente il break di 42-14 nel prosieguo del match, con 30 punti realizzati nella sola quarta frazione.

A livello offensivo sono Cucchi (20 punti), Pedretti (17) e Bertuzzi (11) a propiziare il recupero dei bassaioli, in grado di trovare anche un modo diverso per vincere le partite. E quello con Gussola era uno scoglio ostico; il successo, arrivato in rimonta, può dare alla Lic ulteriore consapevolezza nei propri mezzi. Le seconde adesso sono staccate di 4 punti.

Le altre gare

Il River Orzinuovi piega nel derby la neopromossa Verolese (66-64). Sul piano difensivo, gli orceani non partono con il giusto atteggiamento, ma riescono poi ad uscire alla distanza (bene Apollonio, 16 punti, e Zanardi, 15). La Verolese tuttavia recupera nel finale 14 lunghezze di ritardo e sfiora la rimonta. Il River alla fine vince di misura.

Nell’altro derby bresciano, Sarezzo si conferma ammazza grandi: dopo il River Orzinuovi, l’altra vittima è il Montichiari di Scaroni. La squadra di Milanesi tiene in scacco gli ospiti sciorinando una prova di livello in difesa. E anche in attacco Sarezzo trova soluzioni efficaci sfruttando i contributi di Asamoah e Beccagutti, top scorer con 16 punti. I valtrumplini vincono 70-60 e conquistano altri due punti preziosi, portandosi nel gruppo delle inseguitrici, a quattro lunghezze dal primo posto.

Nel posticipo, festeggia un’affermazione di capitale importanza anche Desenzano. I gardesani si impongono in rimonta su Biassono (79-74) grazie ad un break di 28-15 nell’ultimo segmento. Il trascinatore è Amadini, autore di 27 punti, ma va sottolineata la notevole reazione di tutto il collettivo, costretto ad inseguire praticamente dall’inizio del match.

La classifica

Lic Verolanuova p.ti 12; River Orzinuovi, Agrate, Gussola, Sarezzo, Desenzano e Montichiari 8; Biassono e Melzo 6; Treviglio e Verolese 4; Rovagnate e Vimercate 2; Excelsior Bg 0