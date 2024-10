Divisione Regionale 1: Lic in volo, derby al Desenzano

Dopo quattro giornate, resta solo la Lic Verolanuova al comando a punteggio pieno in Divisione Regionale 1. Gli uomini di Cullurà si rendono protagonisti di un’altra prestazione convincente violando il parquet di Melzo 74-58. Il giusto approccio in fase difensiva consente ai bassaioli di indirizzare l’incontro sui giusti binari. L’allungo decisivo si concretizza già nella seconda frazione. Verolanuova va all’intervallo sul +18, una dote gestita con autorità nel corso della seconda parte. La Lic piace anche per le efficaci soluzioni offensive. I bresciani vincono, infatti, di squadra, appoggiandosi alla verve realizzativa di Cucchi (Mvp con 28 punti), di Mombelli e di Pedretti.

Adesso insegue

L’altra bresciana che era al comando, Montichiari, conosce la prima battuta d’arresto stagionale sul parquet di Treviglio (54-70). È una gara tutta in salita per la truppa di Scaroni, in difficoltà a contenere le iniziative dei bergamaschi, in grado di confezionare lo strappo già a metà gara (42-27). Montichiari non riesce poi a rientrare in partita.

Altre vittorie

Il turno fa registrare anche le preziose affermazioni di River Orzinuovi, Virtus Desenzano e Verolese. Gli orceani passano a Rovagnate 65-55. Nonostante una prestazione a corrente alternata, la formazione di Maioli trova le chiavi per conquistare due punti fondamentali nel segmento conclusivo (bene Apollonio, 17 punti, e Sbardolini, 15). Desenzano festeggia un blitz di rilievo vincendo a Sarezzo (62-54) nell’unico derby di giornata. I gardesani iniziano l’ultimo quarto sotto di sette lunghezze, ma vengono premiati da una maggior brillantezza nella parte finale: decisivo, infatti, il parziale di 20-5. Sugli scudi Faini e Amadini. Primo sorriso, infine, per la neopromossa Verolese, che si sblocca e conquista il primo storico successo nella nuova categoria. Sempre avanti, i ragazzi di Griffo hanno ragione dell’Excelsior Bergamo (68-52): ben quattro effettivi chiudono in doppia cifra.

La classifica Lic Verolanuova 8 p.ti; River Orzinuovi, Agrate, Gussola, Desenzano e Montichiari 6; Biassono e Sarezzo 4; Rovagnate, Treviglio, Verolese, Vimercate, Melzo e Excelsior Bg 0.