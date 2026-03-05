Della Valle domina febbraio: è il miglior italiano per la quarta volta
Il capitano della Germani Amedeo Della Valle cala il poker in fatto di miglior giocatore italiano nella stagione 2025-2026: dopo i riconoscimenti conquistati a ottobre, novembre e dicembre, è il miglior italiano anche nel mese di febbraio.
Il numero 8 biancoblù è stato il più incisivo nelle ultime tre gare di campionato, chiudendo con una valutazione media di 26.7 e confermandosi protagonista anche in attacco con 23.3 punti di media, numeri che certificano il suo impatto determinante.
Eccellente anche il rendimento in Coppa Italia: 17 punti nel quarto di finale, vinto con Udine; 29 nella semifinale persa contro Milano. Adv è sempre andato in doppia cifra anche nelle due gare disputate con la Nazionale italiana, contro la Gran Bretagna, per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.
