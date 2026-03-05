Giornale di Brescia
Basket

Della Valle domina febbraio: è il miglior italiano per la quarta volta

Daniele Ardenghi
Il capitano della Germani Brescia è ancora protagonista: numeri da leader in campionato, Coppa Italia e Nazionale
Della Valle nella semifinale di Coppa Italia contro Milano
Il capitano della Germani Amedeo Della Valle cala il poker in fatto di miglior giocatore italiano nella stagione 2025-2026: dopo i riconoscimenti conquistati a ottobre, novembre e dicembre, è il miglior italiano anche nel mese di febbraio.

Il numero 8 biancoblù è stato il più incisivo nelle ultime tre gare di campionato, chiudendo con una valutazione media di 26.7 e confermandosi protagonista anche in attacco con 23.3 punti di media, numeri che certificano il suo impatto determinante.

Eccellente anche il rendimento in Coppa Italia: 17 punti nel quarto di finale, vinto con Udine; 29 nella semifinale persa contro Milano. Adv è sempre andato in doppia cifra anche nelle due gare disputate con la Nazionale italiana, contro la Gran Bretagna, per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Argomenti
Amedeo Della ValleGermani BresciabasketSerie ACoppa Italia basketNazionale italiana basketqualificazioni Mondiali
