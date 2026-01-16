Verso Cantù-Germani, Cotelli: «Sarà una bolgia»

Domenica, alle 20, al PalaDesio di Desio, la Germani sfida Cantù in una sorta di testacoda, per la prima di ritorno di campionato. «Ci aspetta una battaglia, sarà una bolgia – afferma Matteo Cotelli, coach della Pallacanestro Brescia –. I nostri avversari hanno fame di vittoria. Vengono da un periodo negativo che vogliono assolutamente fermare».

Brescia è consapevole «che bisognerà trarre il meglio da questa gara e dalla prossima con Udine, prima di affrontare in serie Virtus Bologna e Olimpia Milano».

Dall’infermeria

Capitolo infermeria: «Stiamo progressivamente recuperando Ndour, con tutte le cautele dovrebbe giocare. Burnell ha avuto la febbre, speriamo di recuperarlo».

Intanto sono ufficiali giorno e data dei quarti di finale di Coppa Italia. La Germani sfiderà Udine alle 18 di mercoledì 18 febbraio. L’eventuale semifinale (contro la vincente di Olimpia Milano-Trieste) sarà sabato 21 febbraio, sempre alle 18. La finale sarà domenica 22 alle 17.

Cotelli, però, pensa solo alla prima partita: «Il quarto di questo finale è la gara più difficile della competizione. Rompe il ghiaccio, su un campo neutro. Avremo in mente solo la partita con Udine».