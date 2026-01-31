Giornale di Brescia
Basket, Varese-Germani sarà l’anticipo di San Valentino

Daniele Ardenghi
La gara è programmata per sabato 14 febbraio, alle 18.15, all’Itelyum Arena di Masnago
Coach Cotelli © www.giornaledibrescia.it
Da calendario della Legabasket, Varese-Germani sarà l’anticipo di San Valentino. La gara è infatti programmata per sabato 14 febbraio, alle 18.15, all’Itelyum Arena di Masnago. Il match sarà valido per la ventesima giornata di regular season, quinta del girone di ritorno.

La Pallacanestro Brescia la giocherà dopo i big match a Milano (questa domenica alle 16) e Virtus Bologna (in posticipo, lunedì 9 febbraio, al PalaLeonessa, alle 20).

Poi sarà tempo di Coppa Italia. Alla Inalpi Arena di Torino, Brescia giocherà i quarti contro Udine mercoledì 18 febbraio alle 18.

