Basket, serie B nazionale: la LuxArm ospita la Robur Saronno

Roberto Cassamali

Alle 18 Minoli e compagni ricevono al Pala A2A la Robur Saronno per la sesta giornata di B Nazionale

Tommaso Minoli della LuxArm - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Termina oggi una fitta settimana per la LuxArm Lumezzane. Alle 18 Minoli e compagni ricevono al Pala A2A la Robur Saronno per la sesta giornata di B Nazionale. Non sono stati giorni semplici per i valgobbini. Dopo la vittoria interna di domenica scorsa contro Faenza (86-77), la compagine di Nunzi si è dovuta fermare nell’infrasettimanale di Mestre (79-92). Ma più che per il risultato del match di mercoledì, arrivato tuttavia al termine di quaranta minuti che hanno visto i bresciani lottare con c