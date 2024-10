Basket, serie C: un derby per iniziare la stagione

Palla a due: ricomincia la serie C di basket. Domani, sabato, cinque delle sei formazioni bresciane che prenderanno parte al girone H torneranno a calcare i parquet della Lombardia. Quest’anno il resoconto delle partite sarà pubblicato sul sito del nostro quotidiano. L’obiettivo è quello proporre una narrazione sportiva sempre più incentrata sulla presa diretta.

Il derby

A inaugurare anche questa nuova tipologia di cronaca saranno, alle 18.30, Gussago, Ospitaletto e Manerbio. Lo Yes Basket, dopo la sconfitta maturata nell’ultima amichevole contro Manerbio, ospiterà i franciacortini nel primo derby stagionale. «Siamo carichi per l’inizio di questo viaggio, nonostante una preseason non semplice – ha affermato coach Guindani –. La volontà della società è stata quella di creare un roster competitivo. Il derby è sempre una partita importante e giocare davanti ai nostri tifosi ci aiuterà contro una squadra ostica».

Il Cxo, dopo l’ottima pre-season, arriva al derby con le pesanti assenze di David Moss, Lorenzo Pollini e Alessandro Tonelli, tutti impiegati – a titolo diverso – domenica con la Germani, che affronterà Scafati. «Il precampionato è stato molto soddisfacente e siamo cresciuti sia per qualità di gioco sia per energia messa in campo – afferma coach Di Matteo -. Gussago è una squadra molto solida ed esperta. Complici le assenze che avremo, sarà importante restare uniti e approcciare il match con il più alto ritmo possibile».

Il resto del programma

Manerbio (tre vittorie su quattro amichevoli disputate) sfida, davanti al proprio pubblico, la Virtus Gorle.

Alle 20.30 spazio per il rinnovato Chiari di coach Blasizza. I clarensi debuttano sul parquet di Romano. A chiudere la prima serata di serie C, alle 21, sarà il big match di giornata tra la Nbb Mazzano e l’ostico San Pio X Mantova. Le due squadre sono tra le favorite alla vittoria finale e battaglieranno con le unghie e con i denti. Da tener d’occhio la sfida nella sfida tra Daniele Mastrangelo e Rokas Gadiliauskas - due giocatori fuori categoria -, che regalerà sicuramente spettacolo.

A chiudere la prima giornata di serie C, in posticipo domenicale, sarà la neopromossa Pisogne. I sebini, guidati da capitan Tignonsini, hanno scaldato i motori durante l’estate e, alle 18, daranno il via alla loro stagione a Casalasco.