Basket, serie C: Manerbio e Pisogne si prendono i derby

Nel turno infrasettimanale valido per la ventesima giornata di serie C, Manerbio e Pisogne si prendono i derby contro Mazzano e Gussago, mentre cadono Ospitaletto e Verolanuova.

Manerbio, trascinato dai 20 punti di Leone, si impone su Mazzano al PalaMario (67-61). Ritmi bassi nella prima frazione: le due formazioni faticano a trovare continuità in fase offensiva, con Mazzano che scava il primo solco (14-9). Nei successivi 10’ gli attacchi si accendono e i padroni di casa rimontano e toccano il +4 (32-28). La pausa lunga non cambia il copione del match: continua a regnare l’equilibrio, con Manerbio che chiude avanti di un possesso (53-50 al 30’). Nell’ultima frazione i bassaioli amministrano e ottengono i due punti.

Pisogne si prende il derby contro Gussago al PalaComisa (91-85) grazie alle giocate di Pedretti (22 punti). Bianchi, con 9 punti, si scatena nei primi 10’ e conduce i suoi sul +4. Lo Yes Basketball, però, non arranca e, spinto da Veronesi (26), accorcia il divario sul -1 (50-49 al 20’). Nei successivi 20’ i lacustri prendono il largo e mantengono inviolato il proprio parquet.

Ospitaletto, privo di David Moss, si arrende contro Seriana (86-65). Il Cxo subisce l’intensità degli ospiti nei primi 20’, sprofondando fino al -15 (46-31). Al rientro la musica non cambia: la Elle Erre continua a spingere sul pulsante del gas e sbanca il parquet dei franciacortini.

Verolanuova crolla davanti al proprio pubblico contro Casalasco (91-81). Nonostante le solite ottime prove di Cucchi (20 punti) e Amoruso (14), i bassaioli sono costretti ad alzare bandiera bianca dopo un break di 24-10 nel secondo quarto.

Classifica

Bottanuco 34 p.ti; Casalasco 32; Ospitaletto 30; Gorgonzola e Mazzano 28 p.ti; Gussago, Manerbio e Viadana 22; San Pio 18; Seriana 16; Pisogne 14; Verolanuova e Cernusco 12; Gorle, Busnago e Calolzio 10.