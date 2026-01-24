Basket, serie C: vittorie nei derby per Ospitaletto e Manerbio

Nella diciannovesima giornata di serie C di basket, Ospitaletto e Manerbio dominano rispettivamente i derby contro Mazzano e Pisogne. Sorride anche Gussago, mentre si arrende ancora Verolanuova.

I due derby

Ospitaletto, trascinata dai 58 punti del trio Giorgini-Moss-Mora, si impone nettamente nel derby contro Mazzano (88-68). Davanti al proprio pubblico il Cxo alza i giri del motore sin dai primi 10’, lanciandosi sul +18 (33-15). Nella seconda frazione Russo prova a togliere le castagne dal fuoco alla Nbb, ma la truppa di Rossi mantiene il pallino del gioco e incrementa ulteriormente il divario (56-30 al 20’). Nel secondo tempo Mazzano ha un sussulto d’orgoglio e riesce a diminuire lo scarto, ma Ospitaletto si dimostra nuovamente una delle serie pretendenti alla promozione vincendo il derby. Nel Cxo dominano Giorgini (23 punti), Moss (18) e Mora (17). Nelle fila della Nbb sugli scudi Balogun (16), Russo (13) e Raskovic (10).

Manerbio schiaccia Pisogne al PalaMario (84-72). Per i bassaioli il miglior realizzatore è Prestini (18 punti), ben supportato da Orlandi (15) e Perini (13). Nei sebini ci provano Pedretti (16) e l’ex Moreno (14). Nel primo periodo regna l’equilibrio, con le due formazioni che si studiano (17-17 al 10’). Nei successivi 10’ i padroni di casa si scatenano e, con un parziale di 33-16, chiudono sul +17. Al rientro la truppa di coach Moreno non rallenta in fase offensiva e chiude al 30’ sul +20. Nell’ultima frazione i sebini reagiscono grazie agli 11 punti di Pedretti, ma ormai il divario è troppo ampio e Manerbio ottiene due punti d’oro.

Gli altri risultati

Gussago ferma la marcia di Gorgonzola (89-83). I franciacortini, nonostante un sempre ottimo Panaccione (25 punti), riescono ad avere la meglio sui rivali in fase offensiva. A guidare la formazione di coach Scaroni ci pensano Fossati (18 punti), Veronesi (14) e Zangrandi (14).

Verolanuova alza bandiera bianca contro la capolista Bottanuco (94-70). La Lic, nonostante un gigantesco Amoruso (26 punti), è costretta ad arrendersi, dopo un pesantissimo parziale di 27-12 nel terzo quarto, all’offensiva dei bergamaschi.

La classifica

Bottanuco 32 p.ti; Ospitaletto 30; Casalasco*, Gorgonzola e Mazzano 28 p.ti; Gussago 22; Manerbio 20; Viadana* 18; San Pio* 14; Verolanuova, Pisogne e Seriana 12; Gorle*, Cernusco* e Calolzio 10; Busnago* 8.