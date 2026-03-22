Basket, serie C: vola Mazzano ma l’Ospitaletto cade
Nel posticipo della ventinovesima giornata di serie C, Ospitaletto si spegne contro San Pio, mentre Mazzano si sbarazza nel finale di Viadana.
Ospitaletto collassa contro San Pio (86-57). I franciacortini, falcidiati dalle assenze di Moss, Toure, Santinon e Danfakha, devono arrendersi nel Mantovano. Il Cxo regge l’urto nella prima frazione. Nei successivi 10’, però, i padroni di casa prendono campo e chiudono alla pausa sul +12. Al rientro, Mbow domina l’area e mantiene vive le speranze dei bresciani. Nell’ultimo quarto San Pio prende definitivamente il sopravvento e, con un parziale di 26-9, chiude i giochi. Con questa vittoria i mantovani accedono alla post-season, eliminando Manerbio. Nonostante la sconfitta ci provano Giorgini (17 punti), Mbow (12) e Mora (10).
Mazzano splende sul parquet di Viadana (84-74) e si assicura matematicamente il fattore campo al primo turno di play-off. Nei primi 20’ i bresciani non reggono i ritmi dei padroni di casa e subiscono le sfuriate di Marie (45-40 al 20’). La pausa lunga, però, revitalizza i franciacortini, che accorciano nel terzo periodo grazie a un ottimo gioco di squadra. Negli ultimi 10’, la truppa di coach Lorusso manda i titoli di coda con un pesantissimo e decisivo break di 28-17. La Nbb ottiene due punti fondamentali, trascinata dalle prove autorevoli di Mingotti (21 punti), Russo (13), Raskovic (13), Mastrangelo (12) e Dilascio (10).
Classifica
Bottanuco 50 p.ti; Casalasco 46; Ospitaletto 44; Mazzano 42; Gorgonzola 40; Gussago, Viadana e San Pio 32; Manerbio 28; Seriana 24; Pisogne, Verolanuova e Busnago 18; Calolzio e Cernusco 14; Gorle 12.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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