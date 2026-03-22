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Basket, serie C: vola Mazzano ma l’Ospitaletto cade

Tommaso Olivari
I franciacortini sprofondano 86-57 contro San Pio. Per la Nbb successo su Viadana (84-74)
Coach Lorusso del Mazzano - Foto Beppe Zanardelli
Coach Lorusso del Mazzano - Foto Beppe Zanardelli
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Nel posticipo della ventinovesima giornata di serie C, Ospitaletto si spegne contro San Pio, mentre Mazzano si sbarazza nel finale di Viadana.

Ospitaletto collassa contro San Pio (86-57). I franciacortini, falcidiati dalle assenze di Moss, Toure, Santinon e Danfakha, devono arrendersi nel Mantovano. Il Cxo regge l’urto nella prima frazione. Nei successivi 10’, però, i padroni di casa prendono campo e chiudono alla pausa sul +12. Al rientro, Mbow domina l’area e mantiene vive le speranze dei bresciani. Nell’ultimo quarto San Pio prende definitivamente il sopravvento e, con un parziale di 26-9, chiude i giochi. Con questa vittoria i mantovani accedono alla post-season, eliminando Manerbio. Nonostante la sconfitta ci provano Giorgini (17 punti), Mbow (12) e Mora (10).

Mazzano splende sul parquet di Viadana (84-74) e si assicura matematicamente il fattore campo al primo turno di play-off. Nei primi 20’ i bresciani non reggono i ritmi dei padroni di casa e subiscono le sfuriate di Marie (45-40 al 20’). La pausa lunga, però, revitalizza i franciacortini, che accorciano nel terzo periodo grazie a un ottimo gioco di squadra. Negli ultimi 10’, la truppa di coach Lorusso manda i titoli di coda con un pesantissimo e decisivo break di 28-17. La Nbb ottiene due punti fondamentali, trascinata dalle prove autorevoli di Mingotti (21 punti), Russo (13), Raskovic (13), Mastrangelo (12) e Dilascio (10).

Classifica

Bottanuco 50 p.ti; Casalasco 46; Ospitaletto 44; Mazzano 42; Gorgonzola 40; Gussago, Viadana e San Pio 32; Manerbio 28; Seriana 24; Pisogne, Verolanuova e Busnago 18; Calolzio e Cernusco 14; Gorle 12.

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