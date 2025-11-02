Giornale di Brescia
Basket, serie C: cadono Pisogne e Gussago

Tommaso Olivari
I sebini perdono 73-64 sul parquet di Gorgonzola, i ragazzi di coach Scaroni cedono 84-72 contro la Libertas
Coach Scaroni del Gussago - Foto Daniele Preti
Nel posticipo della settima giornata di serie C, cadono Pisogne e Gussago. Pisogne deve arrendersi sul parquet di Gorgonzola (73-64). Nel milanese, Poli (22 punti) e compagni non riescono a controbattere all’offensiva dei secondi della classe che, spinti anche dal supporto del pubblico di casa, schiacciano i lacustri nel terzo periodo con un parziale di 24-13, scavando il solco decisivo.

Veronesi (25 punti) giganteggia a Cernusco, ma Gussago è costretto ad alzare bandiera bianca contro la Libertas (84-72). Tra i ragazzi di coach Scaroni, oltre al già citato Veronesi, spiccano anche le prove di Mentasti (13) e Trebeschi (12). Nei primi due quarti i franciacortini subiscono l’intensità dei padroni di casa, che volano a due possessi di distanza al 20’ (48-42). Al rientro i bresciani sembrano cambiare l’inerzia del match, ma negli ultimi 10’ Cernusco riprende in mano le redini del match e chiude i giochi.

Classifica

Mazzano 14 p.ti; Gorgonzola 12; Bottanuco 10; Seriana, Ospitaletto e Casalasco 8; Pisogne, Viadana, Verolanuova, Cernusco, Manerbio e Gussago 6; Busnago, San Pio, Gorle e Calolzio 4.

