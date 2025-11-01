Basket serie C, incetta di vittorie per le quattro bresciane

Nella settima giornata tutte le quattro bresciane impegnate sui parquet di serie C centrano la vittoria. Manerbio azzanna la giugulare del match nel terzo periodo e ottiene due punti preziosi contro San Pio (93-73). Nei primi due quarti i bassaioli non riescono a imporre il proprio ritmo né a sfruttare la spinta del proprio pubblico (48-42 al 20’). Al rientro, i canestri di Orlandi (17 punti), Leone (16) e Prestini (16), uniti all’ottima difesa corale dei ragazzi di coach Moreno, condannano definitivamente gli ospiti.

Le altre tre

Ospitaletto sbanca il Bergamasco e archivia la pratica Gorle (75-72). Nel Cxo brillano il solito Giorgini (24 punti) e il caldissimo Parravicini (20), reduce da un’ottima prestazione e ancora tra i più in forma dei suoi. La truppa di coach Rossi, dopo tre quarti giocati sul filo del rasoio, si impone nell’ultimo periodo e continua la marcia positiva.

Mazzano non si ferma più: la formazione di coach Lorusso fa sette su sette all’overtime sul parquet di Busnago, confermando quanto di buono mostrato in questo avvio di stagione (89-80). Al quarto supplementare stagionale, i bianconeri travolgono nuovamente i rivali e raggiungono quota 14 punti in graduatoria.

Verolanuova torna a vincere contro Seriana (80-76). In provincia di Bergamo la Lic si complica i piani nel primo tempo, scivolando sul -4. La ripresa cambia però le sorti del match e, trascinata da Pedretti (25 punti) e Cucchi (19), Verolanuova taglia la linea del traguardo.

La classifica

Mazzano 14 p.ti; Gorgonzola* 10; Seriana, Ospitaletto, Casalasco* e Bottanuco* 8; Pisogne*, Viadana, Verolanuova, Manerbio e Gussago* 6; Busnago, San Pio, Gorle, Cernusco* e Calolzio 4 (* una partita in meno).