Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket serie C, incetta di vittorie per le quattro bresciane

Tommaso Olivari
La settima giornata ha premiato le squadre impegnate sul paquet: Manerbio, Ospitaletto, Mazzano e Verolanuova
Coach Lorusso - Foto Beppe Zanardelli
Coach Lorusso - Foto Beppe Zanardelli
AA

Nella settima giornata tutte le quattro bresciane impegnate sui parquet di serie C centrano la vittoria. Manerbio azzanna la giugulare del match nel terzo periodo e ottiene due punti preziosi contro San Pio (93-73). Nei primi due quarti i bassaioli non riescono a imporre il proprio ritmo né a sfruttare la spinta del proprio pubblico (48-42 al 20’). Al rientro, i canestri di Orlandi (17 punti), Leone (16) e Prestini (16), uniti all’ottima difesa corale dei ragazzi di coach Moreno, condannano definitivamente gli ospiti.

Le altre tre

Ospitaletto sbanca il Bergamasco e archivia la pratica Gorle (75-72). Nel Cxo brillano il solito Giorgini (24 punti) e il caldissimo Parravicini (20), reduce da un’ottima prestazione e ancora tra i più in forma dei suoi. La truppa di coach Rossi, dopo tre quarti giocati sul filo del rasoio, si impone nell’ultimo periodo e continua la marcia positiva.

Mazzano non si ferma più: la formazione di coach Lorusso fa sette su sette all’overtime sul parquet di Busnago, confermando quanto di buono mostrato in questo avvio di stagione (89-80). Al quarto supplementare stagionale, i bianconeri travolgono nuovamente i rivali e raggiungono quota 14 punti in graduatoria.

Verolanuova torna a vincere contro Seriana (80-76). In provincia di Bergamo la Lic si complica i piani nel primo tempo, scivolando sul -4. La ripresa cambia però le sorti del match e, trascinata da Pedretti (25 punti) e Cucchi (19), Verolanuova taglia la linea del traguardo.

La classifica

Mazzano 14 p.ti; Gorgonzola* 10; Seriana, Ospitaletto, Casalasco* e Bottanuco* 8; Pisogne*, Viadana, Verolanuova, Manerbio e Gussago* 6; Busnago, San Pio, Gorle, Cernusco* e Calolzio 4 (* una partita in meno).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
basket serie C
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario