Basket serie C, ricco programma: due i derby nel weekend

Ottava giornata di serie C di basket caratterizzata dai derby, con i match tra Gussago-Chiari e Ospitaletto-Mazzano ad accendere il turno. Domani, sabato alle 17, Manerbio affronterà fuori casa la Gilbertina Soresina con un solo obiettivo: vincere. I lupi, privi del capitano Marco Bona, dovranno affidarsi alla loro difesa – la migliore del campionato con soli 66.4 punti concessi – per interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive.

Gussago-Chiari

Alle 18.30 occhi puntati sul primo derby dell’ottavo turno tra Gussago e Chiari. A Sarezzo, lo Yes Basket farà affidamento su Fossati – quarto miglior realizzatore del campionato con 17.6 punti di media – per cercare di muovere la propria classifica. «L’approccio alla partita contro Pisogne è stato completamente sbagliato – ammette coach Guindani –. Contro Chiari sarà un match ostico, hanno tanti giocatori che si possono accendere e sarà fondamentale per noi essere più costanti».

Il Pentavac Chiari, dopo la sconfitta contro Casalasco, si trova ora in ultima posizione insieme ad altre quattro formazioni, e proverà a sfruttare il momento negativo dei padroni di casa per tentare il colpaccio. «In questo inizio di stagione stiamo trovando poca continuità – sottolinea coach Blasizza –. Gussago è una squadra molto pericolosa, affiatata e ben allenata. Dovremo lavorare bene sull’approccio alla gara e restare concentrati per tutti i 40 minuti».

Pisogne e Ospitaletto-Mazzano

Palla a due alle 21.15 per Pisogne, che sfrutterà la spinta del pubblico di casa. I lacustri faranno affidamento sul duo composto da Caramatti e Bianchi per cercare di imporsi su Gorle.

Nel posticipo domenicale, alle 18, il Cxo ospiterà Mazzano in un match complicatissimo per i biancoverdi. Ad esclusione di Moss e Giorgini, tutta la formazione dei franciacortini sarà impegnata domenica alle 9.30 a Varese per la Next Gen Cup e dovrà poi nel pomeriggio affrontare una tra le migliori formazioni della competizione. «Mazzano è lunga, fisica, esperta e piena di talento – dice coach Di Matteo –. Sarà un’impresa impossibile, perché veniamo da una competizione come la Next Gen Cup. Cercheremo di fare la miglior prestazione possibile, senza però rischiare i giocatori che hanno molti impegni oltre al campionato di serie C. Gestiremo sicuramente i minutaggi e daremo più spazio alle seconde linee».

La Nbb, invece, cerca il poker, con coach Lovino che ha elogiato il gran momento di forma dei suoi ragazzi. «Abbiamo fatto molti passi in avanti in quest’ultimo periodo – afferma –. Tra le mura amiche loro rendono molto meglio. Dovremo essere bravi a controllare i ritmi e gestire i possessi senza farli giocare come piace a loro».