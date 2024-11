Basket, serie C: a Pisogne il derby con Gussago, bene anche Mazzano

Pisogne trionfa nel derby, mentre la Nbb trova il tris. Si fermano Manerbio, Gussago e Ospitaletto. Questi i risultati della settima giornata di serie C.

Il Cxo cade sul parquet di Seriana sotto i colpi di Azzola e Aristolao (90-77). Nei primi cinque minuti le due squadre si affrontano a viso aperto. Azzola, con una tripla, innesca il break dei locali (21-10 7’). Toure e Tonelli, recuperato in extremis dopo il problema alla caviglia, accorciano sul -7, ma nel finale Locatelli ristabilisce la doppia cifra di vantaggio.

Nei due quarti centrali, i franciacortini, trascinati dai 20 punti di Giorgini, provano a rimanere nel match, ma Planezio e soci, complice anche l’uscita per falli di Moss, allungano sul +17 al 30’. Nell’ultimo quarto, ci provano Tonelli e Giorgini, autori rispettivamente di 16 e 26 punti, ma il divario è ormai troppo ampio e i ragazzi di coach Di Matteo sono costretti ad arrendersi.

Pisogne e Gussago

Finale al cardiopalma a Pisogne: i lacustri la spuntano al fotofinish nel derby contro Gussago (70-68). Caramatti (23) e Bianchi (19), rispondono alla doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi di Fossati. Faticano a ingranare le due compagini in fase offensiva. Il solito numero uno sblocca la sfida con un jumper dalla media. Bianchi, miglior marcatore della serie C, risponde subito consegnando il primo vantaggio ai suoi (7-5 3’). I locali si portano avanti, ma la tripla di Tedoldi e il tap-in di Fossati riportano il punteggio in parità.

Nel finale, Caramatti manda i suoi sopra di 3 al 10’. Poli, nuovo innesto dei sebini, apre la seconda frazione con due liberi. Dubois accorcia sul -6, ma da quel momento comincia il Bianchi-Caramatti show: il numero 7 elude il raddoppio di Fossati e colpisce prima per il +9, poi per il +12. L’81 non sta fermo a guardare e, con 9 punti nei 3 minuti finali, manda in estasi i tifosi e chiude sul +19. Tornano in campo con un’altra intensità Dubois e compagni. Outmane detta legge nel pitturato, Valenti spara dall’arco e Fossati, con 5 punti consecutivi, riporta i suoi a -8. La bomba dall’arco di Marchetti dà ai sebini la doppia cifra di vantaggio (55-44 30’). Nell’ultimo quarto, lo Yes Basket completa la rimonta: le triple di Veronesi e Dubois valgono il -1. Caramatti e Cancelli, precisi dalla lunetta, danno ossigeno a Pisogne.

Nel finale saltano tutti gli schemi: Fossati fa 1 su 2 ai liberi, ma Copeta giganteggia a rimbalzo dando un’ulteriore possibilità ai suoi. Lo 0 su 2 proprio del numero 7 condanna i franciacortini.

Manerbio

Manerbio combatte, ma non ferma la cavalcata di Romano (58-77). La capolista brilla con Milesi (21) e Quartieri (16). Nei bassaioli ci provano Cocchi e Marchetti, entrambi autori di 11 punti. Accende subito i motori Crescini che, con 8 punti consecutivi, prova a pareggiare l’intensità degli ospiti. Tuttavia, il trio composto da Milesi, Ferri e Quartieri guida i bergamaschi, con i lupi che forzano troppo in fase offensiva (15-27 10’). Nella seconda frazione, la musica cambia: Marchetti segna tre triple fondamentali, riportando i suoi a contatto.

Due tecnici consecutivi, prima alla panchina di Romano e poi a Rossi, scaldano l’atmosfera sugli spalti. Prestini e Paderno completano la rimonta, mandando le due formazioni negli spogliatoi in parità (35-35 20’). Al rientro, i biancoblù spezzano le ultime resistenze dei bresciani, con un break di 8-0 (47-62 30’). Il sussulto d’orgoglio di Cocchi, autore di tre triple consecutive, ridà speranza ai biancoverdi, ma un dominante Milesi consente ai suoi di mantenere la vetta in solitaria.

Mazzano

Non si ferma più la marcia della Nbb, travolta la Gilbertina Soresina (73-53). Nel Mazzano spiccano Chakir (15), De Leo (14) e Dilascio (12). Nei primi due quarti, la truppa di Lovino mostra due volti differenti. Nel primo, i nerobianchi non reggono l’intensità di Manini e Maksimovic (15-21 al 10’). Nel secondo periodo, però, si accendono i campioni: Veronesi e Dilascio segnano dall’arco, mentre Capitan De Leo e Mastrangelo suonano la carica e completano il parziale di 24-9 (39-30 20’). Al rientro, Soresina cambia marcia. Manini, l’anima della squadra, guida la rimonta con 8 punti (46-46 29’). Allo scadere, Chakir trova il canestro del +2. Nell’ultimo quarto, Mazzano domina in entrambe le fasi del gioco e archivia la pratica Soresina.

La classifica

Romano 12 p.ti; Mazzano e Seriana 10; Manerbio, Gussago, Bottanuco e Gorle 8; Casalasco* e San pio 6; Ospitaletto, Chiari*, Pisogne, Viadana e Soresina 4 (* una partita in meno).