Basket serie C, le gare delle bresciane nella quindicesima giornata

La quindicesima giornata di serie C di basket è alle porte, con le bresciane che si apprestano a tornare sul parquet domani, sabato, per proseguire la caccia ai play off. A suonare il gong, alle 17, sarà il Pentavac Chiari di coach Blasizza. I clarensi hanno aperto il girone di ritorno replicano il disastroso esordio dell’andata. Travolti nuovamente da Romano (-54 alla prima giornata e -52 nell’ultima), Zangrandi e compagni avranno l’occasione di rialzare subito la testa contro il fanalino di coda Soresina.

Manerbio e Gussago

Palla a due alle 18.30 per Manerbio e Gussago. Il Bresciangrana, con il rientro di capitan Bona a pieno regime, sta ritrovando lo smalto che lo aveva portato a dominare le prime quattro giornate. Al PalaMario, i lupi di coach Moreno, nonostante le possibili assenze di Franzoni e Paderno, dovranno confermare di aver ritrovato la retta via in un test complicatissimo con la capolista Seriana.

«Marco con il suo funambolismo ci spiana la strada in fase offensiva, ma anche i recuperi di Cocchi e Trazzi, sul piano difensivo, sono stati fondamentali – afferma il coach –. La vittoria del girone d’andata a casa loro non fa testo: ora sono molto più concreti e ordinati. Sono una formazione solida, con una chiara identità sia offensiva che difensiva». Gussago, fortemente penalizzata dalla pesantissima assenza di Fossati, è scivolata in graduatoria dopo le sconfitte contro Romano e Ospitaletto. A Sarezzo sarà fondamentale strappare i primi due punti del nuovo anno contro Viadana.

Pisogne e Ospitaletto

Alle 20.15, a Bottanuco, toccherà a Pisogne scendere sul parquet. I lacustri hanno inaugurato il PalaRomele nel migliore dei modi, travolgendo Casalasco. La formazione di coach Gervasoni punterà a trovare continuità per riaprire la lotta play off. Ospitaletto ha dominato gli ultimi turni, confermandosi come una delle formazioni più in forma del momento. Grazie al derby franciacortino vinto contro Gussago, i biancoverdi si sono issati in quarta posizione. Alle 20.30, il Cxo affronterà Romano. Le assenze di Pollini, Tonelli e Moss obbligheranno coach Di Matteo a cercare nuove soluzioni per impensierire una delle squadre più attrezzate del girone.

Mazzano chiude la giornata

Alle 21, sarà la Nbb Mazzano a chiudere la giornata per le bresciane. I bianconeri, reduci della pesante sconfitta nel mantovano contro San Pio, ospiteranno la Virtus Gorle per ritrovare il sereno. «Domenica abbiamo commesso un passo falso, peccando sul piano della determinazione – ammette coach Lovino –. Gorle è una squadra molto diversa da San Pio, che viene da un periodo negativo, ma è viva e combattiva. Fanno dell’intensità il loro punto di forza, e dovremo quindi mantenere alta la concentrazione per tornare alla vittoria».