Basket serie C, nel posticipo Chiari e Mazzano vanno ko

Nel posticipo della quattordicesima giornata di serie C, il Pentavac Chiari viene anniento da Romano, mentre Mazzano interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive contro San Pio.

Chiari ko

Chiari si squaglia contro Romano e soccombe 49-101. Il Pentavac, nonostante il buon rendimento casalingo (4-1), subisce fin dalla palla a due l’intensità offensiva di Ferri (top scorer con 22 punti) e compagni (9-29 al 10’). Nelle successive tre frazioni, il passivo per i biancorossi si fa sempre più pesante, con i bergamaschi che, forti del vantaggio creato nel primo quarto, giocano sul velluto e si divertono con la loro preda. Alla sirena finale, il tabellone mostra uno schiacciante +52.

Stop per Mazzano

Mazzano si spegne nel Mantovano, incassando una pesantissima sconfitta per mano di San Pio (83-58). I primi della classe faticano ad imporre il loro ritmo. Veronesi, De Leo e Mastrangelo provano a tenere in piedi la baracca nel primo segmento. I mantovani, però, trovano in Cernivani il mattatore del quarto e toccano il +7 (25-18 10’). Mastro si scatena nei successivi 10’ con 9 punti, ma Albertini risponde punto su punto e incrementa il divario all’intervallo (47-35 20’). Al rientro, è sempre il numero 9 a provarci con più convinzione. Il break avviato e concluso dai 4 punti consecutivi di Raskovic, spedisce i bresciani sotto di 20 lunghezze e li condanna alla sconfitta dopo cinque risultati utili consecutivi. I ragazzi di coach Lovino, complice la vittoria nello scontro diretto con Seriana, mantengono comunque la vetta della classifica, ma dovranno condividerla con i bergamaschi.

La classifica

Mazzano e Seriana 20 p.ti; Romano 18; Bottanuco, Manerbio, Casalasco, Gussago, Ospitaletto e San Pio 16; Chiari e Pisogne 10; Gorle e Viadana 8; Soresina 6.