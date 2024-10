Basket, serie C: Pisogne cade sul campo di Casalasco

Serata difficile per Pisogne che nel posticipo domenicale della prima giornata di serie C, deve arrendersi sul campo di Casalasco. L’asse Zorat-Dimitrov-Cristofori combina per 60 punti e condanna i sebini sul 81-62. Partono forte in fase offensiva le due compagini. Cristofori colpisce dalla lunga distanza e trascina i locali sopra di 11 lunghezze.

Pisogne non si scompone e gli otto punti consecutivi di Musig, riportano gli ospiti sotto la doppia cifra di svantaggio. Nella seconda frazione il New Basket prova a mantenere il pallino del gioco cavalcando le iniziative di Moreno, ma da quel momento comincia lo show di Zorat e Dimitrov. L’ex Gussago e l’ala bulgara segnano 18 dei 21 punti di Casalasco e piazzano l’allungo. La formazione di coach Tritto si ricompone e, con un parziale di 10-5, torna sul -11 (48-37 20’).

Nella terza frazione Moreno e Caramatti impensieriscono la formazione casalinga. Il gioco da quattro punti di Cristofori, però, interrompe l’inerzia di Bianchi e compagni. Nel finale duettano ancora Zorat e Dimitrov, che mandando al tappeto Pisogne. Nell’ultimo quarto, nonostante il passivo ormai proibitivo, i sebini dimostrando coraggio e determinazione, senza mai arrendersi.

Classifica

Soresina, Manerbio, Gussago, Casalasco, Seriana, Romano, Mazzano 2; Chiari, Viadana, Gorle, Ospitaletto, Bottanuco, San pio, Pisogne 0.