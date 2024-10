Basket, serie C: il primo derby stagionale va a Gussago

Gussago, Manerbio e Mazzano rispettano le aspettative e trionfano in grande stile. Cadono in modo rocambolesco Ospitaletto e Chiari.

Gussago-Ospitaletto

Gussago è un «Fossati» enorme da oltrepassare per Ospitaletto, che soccombe 76-45. Spinti dal supporto dei tifosi e da un Fossati in grandissimo spolvero (18 punti, 7 rimbalzi e 6/7 dal campo), i locali dominano in lungo e in largo. Ospitaletto fatica a sbloccarsi e nella prima frazione non arriva nessun canestro dal campo. Il Cxo litiga anche dalla linea della carità e crolla 21-4. Nel secondo parziale, Fossati si carica con una difesa da manuale su Reghenzi e trova un gioco da tre punti che fa arrancare i fucsiablu. Toure sblocca il tappo con una tripla di tabella e prova a riaccendere i compagni. Nel finale, Veronesi premia il taglio di un fenomenale Copeta che chiude, prima dell’intervallo, sul 39-16. Reghenzi apre le marcature nel terzo periodo e confeziona anche una bellissima schiacciata. Gussago non si lascia intimorire e piazza l’allungo finale (57-29 30’). A poco serve l’ultimo quarto, con i biancorossi che vincono il primo derby stagionale.

Manerbio-Gorle

Manerbio non sbaglia all’esordio e, davanti al proprio pubblico, doma Gorle (72-59). Bona e Veronesi si ergono, sin dai primi possessi, a mattatori della contesa (27-12 10’). Gli ospiti provano a rialzarsi nel secondo periodo, ma i manerbiesi rispondono presente (38-24 20’). Di ritorno dalla pausa lunga, i padroni di casa impongono la loro fisicità e, spinti ancora una volta dall’ottimo Bona (15 punti), si portano sul 54-36. Manerbio amministra il match nel finale e porta a casa i primi due punti.

Romano-Chiari

Serata difficile per Chiari, che incassa una pesante sconfitta (105-51) contro Romano. Nel bergamasco, la truppa di coach Blasizza fatica a salire di colpi. I padroni di casa trovano nel tandem Ferri-Airoldi la coppia vincente e scappano sul +15. Guiducci impone il suo gioco e, con 10 punti, prova a svegliare i clarensi. Nella terza frazione il Pentavac subisce un pesante parziale (36-9) e non riesce più a rientrare in gara.

Mazzano-San Pio X

La Nbb Mazzano vince e convince nel big match contro il San Pio X Mantova, sul punteggio di 87-74. La truppa di coach Lovino rispetta le aspettative e dimostra sul campo di essere una contendente alla promozione. Spinta dai 18 punti del duo Chakir-Fiusco, la compagine locale si porta sul +8 nel primo quarto. Nel secondo e terzo periodo, le due formazioni lottano con le unghie e con i denti, ma a spuntarla è Mastrangelo (17 punti). Il numero 9 prende per mano la squadra sin dalla prima sfida stagionale e manda ko un combattivo San Pio.

La classifica. Soresina, Manerbio, Gussago, Seriana, Romano e Mazzano 2; Chiari, Viadana, Gorle, Ospitaletto, Bottanuco, San pio, Casalasco*, Pisogne* 0 (* una gara in meno).