Giornale di Brescia
Abbonati
Basket

Basket, serie C: Ospitaletto cade sul parquet di Gorgonzola

Tommaso Olivari
Finisce 97-94: i franciacortini schiantati da una prestazione irreale di Panaccione, che mette a referto 53 punti
Coach Rossi - Foto Simone Pluda
Coach Rossi - Foto Simone Pluda
AA

Nel posticipo della diciottesima giornata di serie C, Ospitaletto cade nel finale sul parquet di Gorgonzola, travolto da un Panaccione irreale da 53 punti (97-94). I franciacortini lottano fino all’ultimo possesso, nonostante le pesantissime assenze di Moss e Santinon. Approcciano meglio alla contesa i padroni di casa, che nei primi 4’ si spingono fino al +4. Giorgini e Mbow provano a reagire e scavano il primo solco sul +7 (32-25 al 10’).

Nei successivi 10’ non cambia il copione del match: i milanesi cominciano in quarta anche il secondo periodo, infliggendo un pesante parziale di 8-0 che li riporta a un possesso di vantaggio. Parravicini, con la sua solita e incredibile classe, permette ai suoi di mettere la freccia e completare il sorpasso, ma nel finale Brown e Panaccione riprendono in mano il pallino del gioco per i locali (48-44 al 20’). La pausa lunga non cambia l’incipit del match: le due formazioni continuano a incidere in fase offensiva, con i franciacortini che, guidati dalle bombe di Parravicini e Giorgini, provano a mantenere il contatto.

Il Far Networks, però, non si fa cogliere alla sprovvista e, condotto da un incontenibile Panaccione, mantiene il +3 (71-68 al 30’). Nell’ultima frazione la truppa di coach Rossi prova a cavalcare un ispiratissimo Giorgini, che piazza 16 punti nel solo ultimo quarto. Panaccione, però, si dimostra ancora il protagonista assoluto del match, regalando ai suoi la vittoria. Nelle fila del Cxo sugli scudi Giorgini (34 punti), Parravicini (23), Mora (11) e Mbow (10).

Classifica

Bottanuco 30 p.ti; Ospitaletto, Casalasco, Gorgonzola e Mazzano 28 p.ti; Gussago e Viadana 20; Manerbio 18; San Pio 16; Verolanuova e Pisogne 12; Gorle, Cernusco, Calolzio e Seriana 10; Busnago 8.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
basket serie C
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario