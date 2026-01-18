Basket, serie C: Ospitaletto cade sul parquet di Gorgonzola

Nel posticipo della diciottesima giornata di serie C, Ospitaletto cade nel finale sul parquet di Gorgonzola, travolto da un Panaccione irreale da 53 punti (97-94). I franciacortini lottano fino all’ultimo possesso, nonostante le pesantissime assenze di Moss e Santinon. Approcciano meglio alla contesa i padroni di casa, che nei primi 4’ si spingono fino al +4. Giorgini e Mbow provano a reagire e scavano il primo solco sul +7 (32-25 al 10’).

Nei successivi 10’ non cambia il copione del match: i milanesi cominciano in quarta anche il secondo periodo, infliggendo un pesante parziale di 8-0 che li riporta a un possesso di vantaggio. Parravicini, con la sua solita e incredibile classe, permette ai suoi di mettere la freccia e completare il sorpasso, ma nel finale Brown e Panaccione riprendono in mano il pallino del gioco per i locali (48-44 al 20’). La pausa lunga non cambia l’incipit del match: le due formazioni continuano a incidere in fase offensiva, con i franciacortini che, guidati dalle bombe di Parravicini e Giorgini, provano a mantenere il contatto.

Il Far Networks, però, non si fa cogliere alla sprovvista e, condotto da un incontenibile Panaccione, mantiene il +3 (71-68 al 30’). Nell’ultima frazione la truppa di coach Rossi prova a cavalcare un ispiratissimo Giorgini, che piazza 16 punti nel solo ultimo quarto. Panaccione, però, si dimostra ancora il protagonista assoluto del match, regalando ai suoi la vittoria. Nelle fila del Cxo sugli scudi Giorgini (34 punti), Parravicini (23), Mora (11) e Mbow (10).

Classifica

Bottanuco 30 p.ti; Ospitaletto, Casalasco, Gorgonzola e Mazzano 28 p.ti; Gussago e Viadana 20; Manerbio 18; San Pio 16; Verolanuova e Pisogne 12; Gorle, Cernusco, Calolzio e Seriana 10; Busnago 8.