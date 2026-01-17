Basket, serie C: vincono solo Manerbio e Pisogne

Nella diciottesima giornata di serie C di basket vincono Manerbio e Pisogne, mentre sono costrette ad alzare bandiera bianca Verolanuova, Gussago e Mazzano.

Gioie e dolori

Verolanuova crolla sul parquet dell’ex fanalino di coda Calolzio (82-64). Non sembra avere fine il periodo negativo della Lic, che subisce la terza sconfitta consecutiva. Nonostante le solite ottime prove del trio Negroni (22 punti), Cucchi (20) e Amoruso (13), i bassaioli sono costretti ad alzare bandiera bianca già dalla prima frazione, dopo un pesante parziale di 27-16.

Manerbio splende nel bergamasco e si impone su Gorle (80-63). I lupi restano saldi all’ottavo posto in classifica grazie alle ottime prestazioni di Orlandi (18 punti), Bona (16) e Leone (13). Pisogne rimonta nell’ultima frazione e sbanca il parquet di Cernusco (79-73). I lacustri, dopo un pessimo primo tempo (41-32), si fanno sotto negli ultimi 10’ e recuperano il match grazie a un parziale di 30-14. A guidare i compagni il solito Bianchi (24 punti), ben supportato da Pedretti (22) e Cancelli (15).

Gussago e Mazzano ko

Gussago affonda nell’ultimo quarto contro Bottanuco (72-65). Parte in quinta la capolista, che si lancia subito sul +11. Arici (12 punti) prova a tenere in piedi la baracca, ma anche nella seconda frazione a spuntarla sono i locali (44-33). Al rientro in campo i ragazzi di coach Scaroni sembrano rivitalizzati e, con un parziale di 25-7 guidato da Veronesi (18), toccano il +7. Nell’ultima frazione lo Yes Basketball va in blackout e crolla sotto le triple di Quartieri.

Mazzano si arrende al fotofinish contro Casalasco (87-85). I franciacortini lottano su ogni possesso e chiudono avanti al 20’ (40-38). Alla ripresa, però, i cremonesi aumentano l’intensità e ottengono i due punti. Nonostante la sconfitta, ottime le prove di Raskovic (17 punti), Mastrangelo (16), Dilascio (16) e Balogun (13).

La classifica

Bottanuco 30 p.ti; Ospitaletto*, Casalasco e Mazzano 28 p.ti; Gorgonzola* 26; Gussago e Viadana 20; Manerbio 18; San Pio* 14; Verolanuova e Pisogne 12; Gorle, Cernusco, Calolzio e Seriana 10; Busnago* 8 (*una partita in meno).