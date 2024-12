Basket serie C, nel posticipo Chiari si arrende a San Pio

Il Pentavac paga la partenza a rilento e deve arrendersi all’offensiva di San Pio (64-54). Per i padroni di casa sono Cernivani (17 punti) e Raskovic (12) i mattatori della gara. Sponda Chiari, brilla ancora De Martin (16 punti), mentre si confermano indispensabili Corona (10), Zangrandi e Negroni (autori entrambi di 8 punti).

Nel segmento iniziale solo Penati, De Martin e Zangrandi riescono a sbloccarsi in fase offensiva. San Pio chiude benissimo le linee dei clarensi e il duetto Cernivani-Tassone, autori di 17 punti nei primi 10’, vale il -6. I mantovani, dopo aver concesso solo 13 punti, crescono ulteriormente in fase difensiva e limitano biancorossi a nove punti. San Pio, invece, continua a pungere in attacco con Malagutti e Raskovic che mandano all’intervallo i compagni sul +18 (40-22). La pausa lunga scuote la truppa di coach Blasizza che, nonostante il punteggio proibitivo, riduce lo svantaggio con due bombe di Corona e una di Zangrandi. Nel finale del terzo quarto, l’attacco di Chiari diventa un rebus per i padroni di casa, con Negroni e soci che rimontano fino al -7 (49-41 30’). Nei restanti 10’, i clarensi lottano con tutte le loro energie, ma le triple di Sequani e i 4 punti consecutivi di Raskovic, mandano ko il Pentavac.

La classifica

Mazzano 18 p.ti; Gussago, Seriana e Romano 16 p.ti; Bottanuco, San Pio e Casalasco 14; Manerbio e Ospitaletto 12; Chiari, Gorle e Pisogne 8; Viadana e Soresina 6.