Basket serie C, Mazzano chiude da regina d’inverno

La dodicesima giornata di serie C incorona la Nbb, che prende la vetta in solitaria e chiude da regina d’inverno. Pisogne trionfa nel derby contro Manerbio, Ospitaletto domina Bottanuco, mentre Gussago si arrende nel big match contro Romano.

Pisogne-Manerbio

Claudio Bianchi, autore di 31 punti, abbatte Manerbio (82-69) e, per Natale, regala alla sua Pisogne due punti di fondamentale importanza. La guardia dei sebini – per cui sono finiti gli aggettivi – continua a stupire nonostante la stagione da secondo miglior marcatore del girone H. Per il New Basket, fondamentali anche le prestazioni di Dennis Marchetti (14) e del solito Caramatti (11). Al Bresciangrana non bastano i 24 punti del rientrante Bona e i 18 di Prestini. È proprio il capitano a dare il via alle danze e, con una bellissima virata, segna sul tabellone i primi due punti per gli ospiti. Caramatti brucia la retina con la prima tripla della contesa, ma i liberi di Franzoni riportano i bassaioli in vantaggio. Da quel momento la scena la prende un solo giocatore: Claudio Bianchi.

Il numero 7 realizza 10 punti consecutivi, mostrando tutto il suo arsenale offensivo. Arcidiacono, Paderno e Prestini mantengono le compagini a contatto. Le due bombe di Dennis Marchetti e la penetrazione fulminea di Poli chiudono la prima frazione sul 23-21. Nei successivi 10’, Pisogne sferra il colpo decisivo. A referto per i biancoverdi vanno solo Arcidiacono, Riccardo Marchetti e il capitano Bona, che realizzano un totale di undici punti. I padroni di casa, dal canto loro, si scatenano e, trainati sempre e solo da Bianchi, vanno negli spogliatoi sul 43-32. Al rientro, i lupi provano a sfruttare l’unico momento no di Bianchi e, spinti dal duo composto da Prestini e Bona, tornano a due possessi di distanza. I lacustri non restano a guardare: Bianchi passa il testimone a Dennis Marchetti che, con 8 punti, chiude alla mezz’ora sul 59-48. Nell’ultimo quarto, la sfida nella sfida è tra Bona e Bianchi, che realizzano rispettivamente 12 e 10 punti, ma il divario è ormai troppo ampio e Pisogne trionfa nel derby. Per i bassaioli, ennesimo passo falso dopo la bellissima vittoria contro il Cxo. Coach Gervasoni trova invece la i suoi primi due punti stagionale come head coach di Pisogne.

Bottanuco-Ospitaletto

Ospitaletto domina nella Bergamasca e schianta Bottanuco (63-90). Coach Di Matteo può festeggiare le ottime prove di Reghenzi (19 punti), Moss (18 punti), Pollini (18) e Tonelli (11). L’inizio dei franciacortini è travolgente: sulle ali di un Reghenzi sempre più incisivo e in costante crescita, chiudono la prima frazione avanti di 13 lunghezze (15-28). Nei successivi due periodi, continua il dominio biancoverde in entrambe le fasi del gioco. Il Cxo, infatti, concede solamente trenta punti agli avversari, ma al contempo ne produce cinquanta. Pollini, dopo il primo bellissimo canestro realizzato nella massima serie con la Germani Brescia, non accenna a placarsi e nei due quarti realizza 12 punti. Lo seguono a ruota Moss e Tonelli che, con 21 punti combinati, chiudono il terzo segmento sul 45-78. I restanti dieci minuti servono solo per stabilire il punteggio finale.

Romano-Gussago

Gussago non ingrana la quinta e cede la vetta contro Romano (75-64). Nello Yes Basketball si confermano ancora decisivi Veronesi (15 punti), Fossati (13) e Tedoldi (10). Partenza da incubo per i biancorossi, che vanno in totale blackout nella prima frazione e non trovano antidoto all’offensiva di Milesi e soci (34-14). Coach Guindani cambia approccio nel secondo segmento e alza i giri in fase difensiva. Romano si squaglia e il parziale di 22-8 bresciano vale il -6 all’intervallo (42-36). Il terzo periodo è un continuo botta e risposta che non produce mutamenti nel punteggio, con il dynamic duo e compagni costretti ad inseguire a sei lunghezze di distanza. Nell’ultimo quarto, Romano piazza il raid finale e chiude il match.

Mazzano regina d’inverno

Capolavoro Nbb: coach Lovino orchestra una difesa asfissiante, intrappola Seriana e conduce i suoi alla pausa invernale da regina d’inverno (60-81). Sponda Mazzano a dominare sono sempre Dilascio (17 punti), Mastrangelo (16), De Leo (15) e Chakir (14). La Nbb scava il primo solco già nei primi 10’: capitan De Leo punge subito dall’arco, mentre Mastrangelo, con la specialità della casa, da fuoco alle polveri (16-21 10'). Seriana reagisce con carattere e torna a contatto prima della pausa lunga (37-39). I bianconeri si dimostrano nuovamente infallibili nel terzo periodo e, con i 21 punti combinati di Chakir e dell’influenzato Dilascio, chiudono la pratica Seriana con un quarto d’anticipo.

La classifica

Mazzano 18 p.ti; Gussago, Seriana e Romano 16 p.ti; Bottanuco 14; Casalasco*, San Pio*, Manerbio e Ospitaletto 12; Chiari*, Gorle* e Pisogne 8; Viadana* 6; Soresina* 4 (* una partita in meno).