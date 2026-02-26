Basket, serie C: Manerbio espugna il parquet dei Verolanuova

Nel posticipo della venticinquesima giornata di serie C, Manerbio espugna il parquet dei Verolanuova e trionfa nel derby della Bassa (68-57). Ritmi bassi nella prima frazione: Negroni inaugura il match con una tripla. Prestini, con quattro punti consecutivi, e Bravi mandano i lupi sopra di 4 al 9’. Nel finale, Rinaldi accorcia sul -2, ma un gioco da tre punti di Leone permette ai suoi di chiudere sul 14-9 al 10’. Nella seconda frazione continuano a faticare le due squadre in attacco: Cucchi, ben supportato da Amoruso e Vezi, si scatena e riporta la parità al 20’ (22-22).

Al rientro, pur senza trovare continuità nella metà campo offensiva, le due formazioni provano ad alzare i ritmi, con Manerbio che allunga sui padroni di casa (38-33 al 30’). Nell’ultima frazione i biancoverdi accelerano e chiudono i giochi. Nel Manerbio spiccano le prestazioni di Orlandi (13 punti) e Leone (13). Per la Lic, nonostante la sconfitta, ci provano Rinaldi (15 punti) e Negroni (10).

Classifica. Bottanuco 44 p.ti; Casalasco 40; Ospitaletto 38; Mazzano 36; Gorgonzola e Gussago 32; Viadana 28; Manerbio 26; San Pio 24; Seriana 22; Pisogne 16; Verolanuova 14; Busnago, Calolzio e Cernusco 12; Gorle 10 (* una partita in meno).