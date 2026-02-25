Giornale di Brescia
Basket, serie C: Ospitaletto vince il derby: ok Mazzano e Gussago

Tommaso Olivari
Moss trascina Ospitaletto contro Pisogne. Successi anche per Mazzano e Gussago, che piega Gorle all’overtime
Coach Rossi (Ospitaletto) - Foto Sebastiano Ronzani
Nel turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata di serie C, Ospitaletto si prende il derby contro Pisogne. Ottengono i due punti anche Mazzano e Gussago.

Il derby Ospitaletto-Pisogne

David Moss (25 punti) domina il derby e manda ko un ottimo Pisogne (82-77). Parte forte il Cxo: un Moss in grandissimo spolvero realizza 11 punti e conduce i suoi sopra di quattro lunghezze. I lacustri, però, non si fanno cogliere impreparati e, nei successivi 10’, grazie al duetto Moreno-Resmini tornano sul -1. Nel terzo quarto, Bianchi (17) e Pedretti (21) salgono in cattedra e guidano il break di 27-18 che vale l’allungo (64-57 al 30’). Nell’ultima frazione la formazione di coach Rossi riprende il pallino del gioco e chiude definitivamente la contesa.

Gussago

Fossati (22 punti) e Veronesi (21) trascinano Gussago alla vittoria nell’overtime contro Gorle (84-79). Lo Yes Basketball subisce l’intensità degli ospiti che, grazie al canestro di Cereda, chiudono sopra di due al 20’. Al rientro, Veronesi e Ballini alzano il ritmo e guidano il parziale (28-15) che vale il +11 al 30’. Negli ultimi 10’, la Virtus splende e manda la sfida all’overtime. Le due squadre faticano a mettere punti a referto nei supplementari, con i franciacortini che portano a casa i due punti grazie a un gigantesco Fossati.

Mazzano

Mazzano sbanca il parquet di San Pio al fotofinish (89-87). Dominano gli attacchi nei primi 10’: Balogun (12 punti) prova a guidare la Nbb con la sua leadership, ma Albertini si prende la scena con 11 punti e porta i suoi sul +1 (26-25). Nei successivi 10’, però, Mastrangelo (19) e Raskovic (18) non lasciano nemmeno le briciole ai rivali e portano i compagni sul +7. Nel secondo tempo, nessuna delle due formazioni sembra riuscire ad azzannare la giugulare del match. Nel finale, però, Dilascio (19) si prende la scena e chiude i conti.

Classifica

Bottanuco 44 p.ti; Casalasco 40; Ospitaletto 38; Mazzano 36; Gorgonzola e Gussago 32; Viadana 28; Manerbio* e San Pio 24; Seriana 22; Pisogne 16; Verolanuova* 14; Busnago, Calolzio e Cernusco 12; Gorle 10 (* una partita in meno).

