Basket serie C, il derby Gussago-Mazzano piatto forte di giornata

Scatta il weekend della sesta giornata del girone H di serie C. Le formazioni bresciane sono pronte a darsi battaglia in un altro turno cruciale della competizione. Ad aprire le danze saranno, con palla a due alle 18.30, le gare tra Gussago-Mazzano e Manerbio-Casalasco.

Da non perdere

Il derby bresciano, vero «main event» di giornata, vede le due compagini arrivare a questa sfida in ottima forma. Il match, però, non si disputerà a Gussago, bensì a Sarezzo, alla palestra «La Pira».

«Al palazzetto di Gussago stanno facendo dei lavori edili – spiega il dirigente Alessandro Valenti –. Per evitare di giocare a porte chiuse, ci sposteremo a Sarezzo». Tornando al basket giocato, l’intensità e le abilità offensive delle due compagini dovrebbero garantire un derby spettacolare. «Sono molto contento di come la squadra ha risposto al momento di difficoltà – sottolinea Guindani, coach di Gussago –. La Nbb punta dichiaratamente a grandi risultati. Sono completi, esperti, fisici e di talento. Mi aspetto una gara molto fisica e dovremo essere bravi in attacco a passarci il pallone per trovare tiri aperti».

Dopo aver impartito la prima sconfitta a Manerbio, la Nbb arriva al secondo derby consecutivo con le ali spiegate. «Avevamo bisogno di una vittoria sabato scorso, tenendo presente che avevamo di fronte un avversario di alto livello – le parole di coach Lovino –. A Sarezzo affronteremo una squadra tosta, che fa dell’amalgama del gruppo una base importante. Dovremo essere bravi a condizionare la partita sui ritmi che vogliamo noi, alzandoli ed abbassandoli con criterio».

Le altre sfide

Al PalaMario, Manerbio cercherà di lasciarsi alle spalle la partita contro Mazzano. I lupi hanno dimostrato di essere squadra vera, ma dovranno tornare alla vittoria contro Casalasco per non restare intrappolati nelle sabbie mobili della C.

A chiudere la serata di sabato, alle 20.30, sarà la sfida tra Romano e Pisogne. Dopo i primi due punti in campionato, i lacustri affronteranno fuori casa una formazione solida. «Hanno un roster molto competitivo, composto da giocatori d’esperienza – afferma coach Tritto –. Sarà una gara difficile, ma fondamentale: dovremo dare continuità al nostro gioco. Inoltre, è importante che Bianchi e Caramatti mantengano questi livelli».

Domenica, alle 18, chiuderanno la sesta giornata Ospitaletto e Chiari. Il Cxo, dopo aver dominato i clarensi nell’ultima giornata, affronterà nel bergamasco Viadana. Il Pentavac di coach Blasizza, invece, tenterà di rimettersi in piedi, spinta dal proprio pubblico, contro Bottanuco.