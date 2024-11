Basket serie C: primo acuto di Pisogne, Mazzano vince il derby

Pisogne ottiene la prima vittoria stagionale contro Viadana. Mazzano doma Manerbio nel derby bresciano e rialza la testa dopo le due sconfitte consecutive.

Pisogne-Viadana

Caramatti, autore di 20 punti, trascina Pisogne alla prima vittoria stagionale contro Viadana (79-65). Nel primo quarto la contesa è serrata. I sebini, davanti al proprio pubblico, partono forte grazie alle due triple consecutive del numero 81 (10-4 4’). Gli ospiti, però, non si lasciano intimorire: Batalskyi risponde dall’arco e riporta la contesa in parità (18-18 10’).

Nella seconda frazione, l’energia di capitan Tignonsini dà la carica ai lacustri, che prendono il largo e vanno all’intervallo sul 42-33. Nel terzo periodo il duo Carmatti-Bianchi sale in cattedra, portando i biancoblù sopra di 18 lunghezze al 30’. Negli ultimi 10’ il sussulto d’orgoglio ospite riavvicina le compagini, ma il divario è ormai troppo ampio e Pisogne ottiene i primi due punti in graduatoria.

Mazzano-Manerbio

Mazzano si aggiudica il derby bresciano, battendo Manerbio 80-73. Sul parquet avversario, i bassaioli perdono l’imbattibilità sotto i colpi di Chakir e Mastrangelo, autori rispettivamente di 15 e 16 punti. Ritmi alti nella prima frazione, con le difese a prendersi la scena. Nel finale di quarto, le tre triple consecutive di Giaveno sembrano spostare l’inerzia verso i manerbiesi, ma Fiusco colpisce per il 17-16. Nei successivi 10’ i bianconeri scavano il primo solco.

Bona, ad inizio secondo periodo, segna sette punti consecutivi, mandando i bassaioli sopra di 3. Il primo vantaggio per i padroni di casa arriva al 16’: Lombardi recupera palla e appoggia al tabellone per il +5. Prestini, con la solita fondamentale leadership, ferma il parziale degli avversari con sei punti consecutivi. Prima dell’intervallo la tripla di Mastrangelo vale il +6 per i padroni di casa.

La pausa lunga rinvigorisce la Nbb, che entra in campo con più convinzione e allunga sul +18. Paderno ferma l’emorragia, ma i lupi faticano a trovare antidoto all’energia di De Leo e soci (63-44 30’). Nell’ultimo periodo Bona – top scorer del match con 23 punti – e Giaveno spingono sull’acceleratore e tornano a -2. La Nbb, però, mantiene il controllo del risultato, grazie al jumper di Dilascio, e interrompe la striscia di sconfitte nel miglior modo possibile.

La classifica

Manerbio, Gussago e Romano 8 p.ti; Mazzano, Seriana e Bottanuco 6; Casalasco*, Soresina, San pio e Gorle* 4; Chiari*, Ospitaletto*, Pisogne e Viadana 2 (*una partita in meno)