Basket serie C, è tempo di derby

Tempo di derby per le bresciane di serie C, con il penultimo weekend prima della pausa invernale caratterizzato dagli scontri tra Ospitaletto-Manerbio e Chiari-Mazzano. L’ultimo turno di campionato ha ribaltato la graduatoria, con Mazzano e Gussago che, per via degli scontri diretti, si trovano ora rispettivamente in prima e seconda posizione.

Ospitaletto-Manerbio

Oggi, sabato alle 18, si disputeranno solamente due match, tra cui il derby Ospitaletto-Manerbio. I franciacortini, attualmente tra le squadre più in forma del campionato, sperano di imporsi sui bassaioli, in evidente difficoltà. «Contro Manerbio dovremo fare la nostra partita in fase difensiva – evidenzia coach Di Matteo -. In fase offensiva, la chiave sarà attaccare i loro cambi difensivi sul pick&roll».

Privi ancora del capitano Marco Bona e di Trazzi, i lupi sperano di recuperare almeno Cocchi per una contesa che si preannuncia complessa. «Nonostante la sconfitta contro Bottanuco, abbiamo ritrovato quella voglia e quell’energia che erano mancate a Chiari – afferma coach Moreno -. Loro giocano a un ritmo diverso rispetto a tutte le altre formazioni. Sottocanestro, Moss permette di creare un bellissimo mix tra velocità e post basso. Dovremo avere pazienza e attenerci alla nostra identità».

Chiari-Mazzano

Ad aprire la giornata di domenica, con palla a due alle 18, saranno il derby Chiari-Mazzano e la sfida San Pio-Pisogne. Chiari, dopo aver fermato l’ex capolista Seriana e aver regalato la vetta proprio a Mazzano, punta a continuare l’ottimo periodo di forma grazie allo spumeggiante gioco di coach Blasizza. «La Nbb ha almeno quattro giocatori di categoria superiore ed è allenata da un coach espertissimo – analizza Blasizza -. Dovremo sfruttare, come abbiamo fatto finora, il fattore campo e limitare la loro fisicità».

I primi della classe, dopo la vittoria sul fanalino di coda Viadana, puntano a mantenere la vetta, trainati dal trio composto da Dilascio, Mastrangelo e De Leo. «Affronteremo un avversario in salute, che ha battuto squadre importanti – osserva coach Lovino -. Dal punto di vista tattico sono una squadra particolare: non hanno grande fisicità, ma sono molto versatili. Dovremo essere bravi a fermare la loro corsa in campo aperto».

La sconfitta contro Ospitaletto è costata l’esonero a coach Antonio Tritto. Al suo posto, Pisogne ha richiamato coach Andrea Gervasoni. A Mantova, contro San Pio, Bianchi e compagni dovranno disputare una partita di grande qualità per fermare il lituano Gadiliauskas e gli esterni biancorossi. «Un mesetto fa sono rientrato come assistente allenatore. Essendo di Pisogne, ci tengo particolarmente ai risultati della squadra – specifica coach Gervasoni -. San Pio ha un roster di altissimo livello e dovremo cercare di salire di intensità in fase difensiva in una trasferta molto complicata».

Gussago

A chiudere il turno sarà Gussago, con palla a due alle 18.30, contro Soresina. A Sarezzo, i ragazzi di coach Guidandi tenteranno di infilare la quarta vittoria consecutiva.