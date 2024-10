Basket serie C, per Moss esordio amaro: Cxo Ospitaletto sconfitta da Romano

Il Cxo Ospitaletto crolla nel secondo overtime (86-87) contro Romano, in una partita ad altissimo livello. Nella prima frazione di gara, entrambe le compagini spingono in transizione. I primi tre punti di David Moss accendono i franciacortini, mentre il coast to coast di Pollini vale il primo vantaggio (10-9 al 3’). La gara vive poi di parziali e contro parziali, con Milesi che si esalta e segna 12 punti.

Le difese nel secondo quarto alzano il livello. Moss sblocca il Cxo con un sottomano in penetrazione. Tonelli, invece, con la solita difesa di alto livello, ruba palla e trova il -3. Nel finale Moss si accende e con due giocate da fuoriclasse e manda in visibilio i tifosi (35-34 al 19’), ma la tripla di Quartieri manda le squadre negli spogliatoi in parità (37-37).

Nella terza frazione lo statunitense alza ancora il livello e riporta i suoi nuovamente a contatto (51-51 al 30’). Nell’ultimo quarto il Cxo lotta con le unghie e con i denti. Rossi grazia i padroni di casa con un 1 su 4 ai liberi e la penetrazione di Giorgini porta al primo overtime. Romano resta avanti fino al rimbalzone offensivo di Moss che pareggia sul 75-75. Nel secondo supplementare a spuntarla è Romano, che impedisce ai locali di ottenere la prima vittoria in stagione.

Gorle-Mazzano

La Nbb Mazzano trionfa nel bergamasco contro Gorle (69-78) e non accenna a placarsi. Dilascio e compagni faticano ad imporsi nella prima frazione di gara. La coppia Chakir-Mastrangelo costruisce il primo vantaggio targato Nbb. Nella seconda frazione il 9 e l’8 combinano per 20 punti e portano la Nbb sul 43-29 al 20’. I bergamaschi non demordono e lottano per tutto il secondo tempo, ma la squadra di capitan De Leo amministra e ottiene altri due punti in graduatoria.

Seriana-Manerbio

Manerbio doma anche Seriana (56-69) e fa due su due. I ragazzi di coach Maxi Moreno spingono sin da subito sull’acceleratore e chiudono la prima frazione sul +6. Nel secondo e terzo parziale i nuovi acquisti manerbiesi Prestini e Bona, salgono in cattedra. Il 4 e il 6 segnano rispettivamente, nei due quarti centrali, 14 e 13 punti e mandando i lupi in paradiso. A nulla serve l’ultimo quarto, con i biancoverdi che festeggiano la seconda vittoria consecutiva.

Pisogne-Bottanuco

Pisogne si arrende nell’ultima frazione contro Bottanuco (60-73). I sebini faticano nel primo tempo (30-39 20’). Nella terza frazione Bianchi impone la sua fisicità e riporta i suoi sotto di tre lunghezze. Nell’ultimo periodo si spengono le speranze dei neopromossi che cedono sotto i colpi di Todeschini.

La classifica

Manerbio, Romano e Mazzano 4; Soresina*, Gussago*, Seriana, Bottanuco e Casalasco* 2; Chiari* Viadana*, Gorle, Ospitaletto, San pio* e Pisogne 0. *una partita in meno.