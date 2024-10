Basket serie C: è il momento dell'esordio di Moss

Tutto è pronto per la seconda giornata di serie C: Ospitaletto, Chiari e Pisogne sono in cerca di riscatto. Sabato, alle 18, il Cxo sfiderà Romano per provare a rifarsi dalla pesante sconfitta inflitta da Gussago (76-45). I franciacortini, supportati dal calore del pubblico, avranno a disposizione Pollini e Tonelli per l’esordio stagionale. E, soprattutto, David Moss, ex capitano della Germani (e oggi assistente di Poeta). «Romano è un’altra corazzata del nostro campionato afferma coach Di Matteo -. Giocano molto in campo aperto e hanno una difesa solida. Con il contributo del trio speriamo di avere maggiore ordine e disciplina in attacco».

I bassaioli

Manerbio ha rispettato i pronostici della vigilia sbaragliando Gorle (72-59). I lupi hanno domato agilmente i bergamaschi, mandando quattro giocatori in doppia cifra. Alle 18.15 Bona e soci scenderanno sul campo del Seriana per consolidare il primato in graduatoria. «I nostri avversari lotteranno per l’accesso ai play off - afferma coach Maxi Moreno -. Ottenere un risultato positivo potrebbe valere più di una semplice vittoria. Questo match sarà un banco di prova per testare le nostre capacità e comprendere se riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi».

La Nbb

Mazzano ha trionfato nel big match contro il San Pio X Mantova (87-74). Capitan De Leo e compagni hanno dettato i propri ritmi, vincendo e convincendo contro una rivale alla promozione. Alle 18.15 la Nbb affronterà nella Bergamasca Gorle. «La Virtus è una squadra molto ostica, che fa del ritmo e dell’energia le qualità principali – sottolinea coach Lovino -. Dovremo disputare una partita di sostanza e di grande responsabilità per evitare di dissipare le energie positive che ci accompagnano, dopo la vittoria contro San Pio».

I sebini

Pisogne chiuderà la giornata di sabato giocando alle 18.30, davanti al pubblico di casa, contro Bottanuco. I sebini, a cui la serie C mancava da trent’anni, sono caduti a Casalasco (81-62) a causa di una prestazione sottotono, caratterizzata dalle basse percentuali da tre e dalle troppe palle perse. I ragazzi di coach Tritto dovranno cambiare subito approccio per sbloccarsi nella nuova categoria.

In campo domenica

Domenica alle 18, Gussago e Chiari chiuderanno la giornata. I franciacortini hanno dominato il primo derby stagionale contro Ospitaletto. Coach Guindani, nonostante l’assenza di Malik Bullock, andrà a Viadana in cerca della seconda vittoria consecutiva. Il Pentavac Chiari, invece, ospiterà Soresina. La truppa di coach Blasizza dovrà resettare dopo la pesante sconfitta subita a Romano (105-51), cercando immediatamente di invertire la rotta.