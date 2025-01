Basket Serie C: derby bresciano e big match Mazzano-Romano

Finalmente si riparte, torna la serie C. Terminate le festività, le bresciane scenderanno in campo per l’ultima giornata del girone d’andata. Ad inaugurare il nuovo anno saranno il Bresciangrana Manerbio e lo Yes Basketball Gussago, in scena oggi alle 18.30. Al PalaMario, i bassaioli ospiteranno i mantovani del San Pio.

La truppa di coach Moreno dovrà essere brava a limitare gli esterni biancorossi per ritrovare la vittoria, lasciandosi alle spalle il derby perso contro Pisogne. Con il 2025, i lupi hanno stravolto l’organigramma dirigenziale. Fabio Valenti, ex General Manager, è stato nominato presidente, succedendo ad Attilio Baroncini, che manterrà un ruolo in società come direttore sportivo. I due vicepresidenti saranno Marco Fumagalli e Walter Davini, mentre Luca Cavagnini, l’ormai ex diesse, assumerà l’incarico di general manager. A Sarezzo, complice ancora la ristrutturazione del palazzetto, lo Yes Basketball affronterà Casalasco. I ragazzi di coach Guindani dovranno prestare particolare attenzione a Dimitrov, il miglior marcatore del girone H con 21.7 punti per partita, per cercare di rialzarsi subito dopo il ko rimediata contro Romano.

A chiudere la giornata alle 21 il big match Mazzano-Romano. La Nbb, con la vittoria su Seriana nell’ultimo turno, si è guadagnata la prima posizione in solitaria. Dovessero arrivare anche i due punti contro la nuova seconda della classe, i bianconeri darebbero un’ulteriore spallata al girone. «Romano ha un mix di fisicità, talento ed esperienza di altissimo valore – esordisce coach Lovino -. Giocano da molto tempo insieme e riescono a trovarsi ad occhi chiusi. Il nostro obiettivo deve essere quello di limitare la loro fisicità nel reparto lunghi, prestando però attenzione anche a Quartieri e Ferri dall’arco».

Posticipo

Nel posticipo domenicale, alle 18, Chiari ospiterà Pisogne nel primo derby bresciano del 2025, mentre Ospitaletto affronterà la Gilbertina Soresina. Il Pentavac, durante la pausa, ha dovuto salutare Curti che, per motivi personali, si è spostato al Basket Capriolese in DR2. I clarensi, forti del record di 3-1 tra le mura amiche, sperano di potersi imporre anche sui lacustri. «Con il cambio di allenatore, Pisogne ha trovato un’alchimia diversa – afferma coach Blasizza -. Sono una squadra completa, con un reparto lunghi di altissimo livello e hanno in Claudio Bianchi un giocatore con un arsenale offensivo illimitato».

Il New Basket ha ottenuto, nel derby contro Manerbio della scorsa giornata, la prima vittoria del Gervasoni bis. I sebini dovranno essere bravi a sfruttare il vento a loro favore per portarsi a casa due punti dal peso specifico non indifferente. «Chiari è una squadra perimetrale, senza punti di riferimento, ma con moltissimi giocatori pericolosi che possono andare in doppia cifra – analizza coach Gervasoni -. Sarà fondamentale per noi fermare le loro transizioni, puntando sulla pazienza per evitare di alzare troppo i ritmi». Reduce dalla dominante vittoria contro Bottanuco, il Cxo di Di Matteo si approccia alla gara contro il fanalino di coda Soresina con i favori del pronostico. Tonelli e soci, però, dovranno essere bravi a non sottovalutare la contesa per strappare la prima vittoria del nuovo anno.